Durván megszórták bírságokkal a biztonsági öv nélkül autózókat és a telefonáló sofőröket

A román közúti rendőrök a „Seatbelt” nevű, EU-s szintű ellenőrző akció keretében március 8-14. között fokozottan ellenőrizték a biztonsági szabályok betartását.



Összesen 87 ezer járművet ellenőriztek és közel 50 ezer bírságot szabtak ki. A legtöbb büntetést, közel 16 ezret a biztonsági öv használatának mellőzéséért adták felnőtteknek, emellett 202 esetben azért büntettek, mert a gyerek nem volt bekötve vagy épp nem volt az autóban gyerekülés.Továbbá több mint ezer sofőrt füleltek le, akik vezetés közben telefonáltak. Ők szintén bírságot kell fizessenek, ahogy az a 23 közlekedő is, akin nem volt biztonsági sisak.Az akció során 53 bűncselekményt is felfedeztek, horogra akadt egy körözött személy és egy lopott tárgyat is megtaláltak a rendőrök.