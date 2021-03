Tartalékos állományba helyeztek egy katonatisztet, mert soron kívül oltatta be a fiát

Dorinel Duican a Védelmi Minisztérium ellenőrző testületének vezetője volt, amíg február 1-jén tartalékos állományba nem helyezték. Ezt a tárca közölte a Libertatea-val, mely az oltások körüli szabálytalanságokra kérdezett rá.



A magas rangú tiszt az oltáskampány első szakaszában oltatta be a gyerekét anélkül, hogy a fiú erre jogosult lett volna. A soron kívüli vakcina-beadás egy, a Román Hadsereghez tartozó oltóközpontban történt, a kampány első napjaiban. A Libertatea forrásai szerint a központ dolgozóit felháborította a nyilvánvaló visszaélés, azonban nem mertek ellenállni a generálisnak. A tisztet végülállamelnök ésminiszterelnök döntése nyomán helyezték tartalékos állományba.A lap arról is beszámol, hogy az oltási kampány első szakaszában, 2021 januárjában 213 központot nyitottak meg az idősek és a krónikus betegek számára, illetve 340-et az egészségügyi alkalmazottak és az „esszenciális munkakörben dolgozók” számára. Mint írják, az ún. oltási fluxust, azaz a kapacitást tekintve utóbbiak álltak jobban, míg a betegek és idősek számára fenntartott központokban a fluxus 300 volt, az egészségügyi és az „esszenciális” dolgozók esetén ez elérte a 400-at. A Recorder szerint nem egyedi esetről van szó, mint írják, „igen sok belügyi dolgozó olttatta be a rokonait” már a kampány elején.Mint írják, március 5-éig kb. 7 ezren kaptak Romániában soron kívül oltást. Ezek közül ráadásul több mint 4 ezren a harmadik kategóriába esnek, azaz ennyien kapták meg a vakcinát a 65 év fölöttiek, a krónikus betegek, illetve az egészségügyi dolgozók helyett.