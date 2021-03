Továbbra is megnehezíti a közlekedést Kovászna és Brassó megyében a havazás

Továbbra is megnehezíti a közlekedést az évszakhoz képest szokatlanul heves havazás és hófúvás Kovászna és Brassó megyében. Az erős szél, illetve nedves és súlyos hó miatt több helyen az úttestre dőltek a fák, amelyek akadályozzák a közlekedést az országutakon.



Márciusi tél

A brassói megyei útügyesek tájékoztatása szerint a 11-es országúton, az 1-es országúton is átmenetileg leállt a forgalom az úttestre dőlt fák, illetve a hó miatt. Az útügyesek szerint az alárendeltségükbe tartozó öt megyében - Nagyszeben, Maros, Hargita, Kovászna és Brassó - összesen 86 hóeltakarító dolgozik folyamatosan, és 440 tonna csúszásgátlót terítenek el a felügyeletük alá tartozó országutak különböző szakaszain.Brassó önkormányzata is arról számolt be csütörtök reggel a Facebookon, hogy a heves havazás problémákat okoz a városban is. Azt írják, hogy Brassóban és Brassópojánán 50-100 centiméter közötti hó hullott az elmúlt napokban, ami az elmúlt évek legjelentősebb mennyiségű havazása ilyen rövid idő alatt. A városban összesen 17 közterületen álló fát döntött ki a kedvezőtlen időjárás, ami nem csak a közúti forgalmat nehezíti, hanem több helyen az elektromos hálózat kábelit is leszakította.Szerda óta a közterületfenntartó vállalat 50 hóeltakarítója járja a város utcáit, hogy biztosítsa azok hótalanítását. Brassópojána felé pedig 10 gép üzemel folyamatosa az utak tisztán tartása érdekében. Az elmúlt 24 órában körülbelül 240 tonna csúszásgátló anyagot szórtak szét, a vállalatnak pedig 1200 tonna van jelenleg is készleten, mivel heti rendszereséggel érkezik az utánpótlás, nem kell attól tartani, hogy kifogynak belőle.