Továbbra is magas az új fertőzöttek száma

A szerdai tájékoztatás óta 6174 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint 38 ezer koronavírustesztet végeztek - közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Az új esetekkel 881.159-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma Romániában, ebből 794.950 személyt nyilvánítottak gyógyultnak.



A legtöbb új esetet most is Bukarestben regisztrálták, összesen 1005 új fertőzöttet azonosítottak. Jelentős számú új esetről érkezett jelentés Ilfov (416), Temes (447), Iași (314), Kolozs (281) Konstanca (271) és Brassó (284) megyékből is. A lista másik végén Tulcea megye van, ahol 25 új esetet fedeztek fel, de Hargita (36), Călărași (36) és Vrancea (36) megyéből is viszonylag kevés új esetet jelentettek.Az incidencia értékek is emelkedőben vannak, jelenleg nyolc megye és a főváros van piros zónában: Bukarest (4,57), Temes (5,9), Ilfov (5,79), Brassó (4,42), Kolozs (3,97), Fehér (3,21), Hunyad (3,46), Konstanca (3,36) és Szilágy (3,05) megye.Jelenleg összesen 11.478 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, ebből 1286 személy szorul intenzív terápiás kezelésre. Románia területén 58.387 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 15.290 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 54.352 személy van házi, 85 pedig intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 90 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Ezzel 21.877-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma.A GCS adatai szerint az elmúlt 24 órában 42 férfi és 48 nő elhalálozását jelentették. Őket Fehér, Argeş, Arad, Bákó, Botoşani, Brăila, Brassó, Buzău, Krassó-Szörény, Konstanca, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Hargita, Hunyad, Ialomiţa, Iaşi, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Olt, Prahova, Szilágy, Szatmár, Szeben, Suceava, Temes, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Ilfov megyei, valamint bukaresti kórházakban kezelték.A halálos áldozatok közül egy személy a 30 és 39 év közötti korosztályhoz tartozott, három 40 és 49 év közötti, tíz 50 és 59 év közötti, huszonkettő 60 és 69 év közötti, huszonhárom 70 és 79 év közötti volt, harmincegy beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet. A 90 elhalálozott személy közül 83 más betegségben is szenvedett. A járvány kezdete óta 186 koronavírussal diagnosztizált, külföldön élő román állampolgár halt meg.Ez idáig 6.417.364 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában és 474.239 antigén gyorstesztet végeztek el. Az elmúlt 24 órában 27.564 PCR-RT tesztet végeztek el (17.978-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 9586-ot pedig kérésre) és 10.821 gyorsteszt eredményét dolgozták fel. Az új igazolt esetek mellett 1056 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.