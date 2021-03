Melyik magyar iskola diákjai teljesítettek a legjobban a 2020-as érettségin?

Az Erdélystat a 2020-as érettségi eredményeit bemutató elemzését követően elkészítette a magyar tannyelvű osztályokkal működő középiskolák rangsorát is.



Forrás: Erdélystat: statisztikak.erdelystat.ro/rangsorok/erettsegi-rangsor/15

A toplista készítésekor csak a magyarul vizsgázó diákok sikerességi arányát vették figyelembe, a nyári és az őszi vizsgaidőszak összesített eredményei alapján. A sikerességi arányt – eltérően a hivatalos számítási képlettől – azokból számították ki, akik beiratkoztak az érettségire. A rangsor csak az aktuális évfolyam (2019/2020) nappali tagozaton tanuló diákjaira vonatkozik. A módszertani leírásban részletesen vázolták a rangsorok, átlagok kiszámításának módozatait – írja az Erdélytstat.Ez alapján elmondható, hogy a nyári és az őszi vizsgaidőszak eredményeit a tanulók egyedi azonosítókódja alapján illesztették egymáshoz. 4000 diák csak a nyári vizsgaidőszakban vett részt, 1325 diák nyáron és ősszel is próbálkozott, illetve 37 diák csak az őszi pótérettségire jelentkezett. A rangsor csak azokat az iskolákat és tagozatokat tartalmazza, ahol 2020-ban legalább 5 diák iratkozott be az érettségire. Az ennél kisebb intézmények esetén az alacsony elemszám miatti bizonytalanság okán nem számoltuk ki a rangértéket.Tehát összességében 113 középiskola 5355 magyar tanulójának eredményei alapján készült a rangsor. Közülük 4013 diák szerzett oklevelet 2020-ban, így az összesített sikerességi ráta 74,9%-os.A sorrendet a beiratkozó diákok sikerességi aránya szerint állították fel, azonos érték esetében a következők szerint rendeztük az iskolákat: média, román, magyar, kötelező és választható tantárgy írásbeli átlaga.A jegyek átlaga minden diák eredményét tartalmazza, akik részt vettek az adott vizsgán, legalább az egyik szesszióban, függetlenül attól, hogy résztvettek-e az összes próbán. A nyári és az őszi eredményeket összesítve közöljük, az adott diák által elért maximális jegyet véve figyelembe.A médiát is a maximális jegyek figyelembe vételével számították újra, de csak azon diákok esetében, akik minden vizsgán részt vettek (legalább az egyik szesszióban), függetlenül attól, hogy elérték-e az átmenő jegynek számító 5-öst. Az így nyert jegyek alapján kalkulálták az adott iskola/tagozat/profil átlagát (média).Mivel a tavalyi érettségi rangsort azonos módszertannal számolták, összevethető, hogy mely iskolák pozíciója javult, illetve romlott 2019 és 2020 között. Az első öt helyezett esetében is átrendeződés tapasztalható,

a János Zsigmond Unitárius Kollégium két hely javításával vette át a listavezetést

a jelenlegi második helyezett, a Székely Mikó Kollégium szintén két pozícióval került előbbre

. Jelentősen javította helyezését a besztercei

Andrei Mureșanu Főgimnázium

magyar tagozata, a tavalyi 19. helyről került az idei 5. helyre. A tavalyi 5. helyezett,

a Mikes Kelemen Elméleti Líceum a 7. helyre került

, illetve szintén két-két pozíciót rontott a

Bolyai Farkas Elméleti Líceum

, illetve a

Silvania Főgimnázium

magyar tagozata.Bővebb információkért keresse fel az Erdélystat módszertani útmutatóját, amely itt érhető el