„Eltávolodtak egymástól a gondolatok” - Orbán Viktor így kommentálta a Fidesz kilépését az Európai Néppártból

„Eltávolodtak egymástól a gondolatok” - kommentálta Orbán Viktor a Fidesz Európai Néppártból való kilépést szokásos pénteki rádióinterjújában a Kossuth Rádióban. Ahogyan fogalmazott: „Jó volt, szép volt, elég volt”.



Orbán szerint az Európai Néppárt és Fidesz között kapcsolat először a migrációs válság idején roppant meg, de már korábban is voltak vitáik, mert nem kaptak egyértelmű támogatást sem a rezsicsökkentésre, sem a bankok megadóztatására, sem a multiadókra. Ezt súlyosbította a világjárvány, amikor Orbán szerint „ahelyett, hogy segítenének bennünket és a többi kormányt a védekezésben, folytatják a nyüstölést, szabályzatokat módosítanak, hogy még egyet lehessen rajtunk szorítani”.„Az egész méltatlan, képtelen és célszerűtlen, és ilyen körülmények között a legjobb, ha az ember veszi a kalapját” – mondta.Orbán az interjúban arról is beszélt, hogy a lengyel miniszterelnök,pártjával, apárttal, illetve az olaszpártjával, apárttal képzeli el az európai jobboldal újjászervezését. Állítása szerint ez ügyben hamarosan találkozni is fog a három párt vezetése.Orbán Viktor miniszterelnök rádióinterjúja itt hallgatható meg teljes egészében , az Európai Néppártra vonatkozó részek az utolsó két percben hallgathatók meg. Az interjúban főleg a járványügyi intézkedésekről volt szó. Orbán Viktor bejelentése szerint amikor eléri az átoltottság a 2,5 millió embert, el lehet kezdeni az újraindítást.Orbán azt is elmondta, hogy a jelenleg hatályban lévő korlátozások változatlan formában hétfőtől még egy hétig biztosan maradnak Magyarországon. Azt mondta, egyszerűbb lett volna két hétről dönteni, de egy héten belül sok minden változhat, ezért hoztak most intézkedést egyelőre egy hétre. Ráadásul a húsvét kockázatos időpont lesz, mert a járvány terjedése összefügg a kontaktusok számával - mutatott rá.Kiemelte: az oltások számának növelése a legfontosabb védekezési eszköz. Minden héten négyszer-ötször annyi embert oltanak be, mint amennyien megbetegednek - mondta. Hozzátette: gyorsan kell oltani, ehhez pedig vakcina kell. Közölte: mivel a következő két hónapban 500 ezerrel kevesebb AstraZeneca vakcina érkezik, mint amiről megállapodtak, legalább ennyi keleti vakcinát kell szerezni, hogy tudják tartani az oltási ütemet. Tárgyalnak is erről, és jó esély van rá, hogy a kiesett AstraZeneca vakcinákat kínai és orosz oltóanyaggal tudják pótolni - mondta.