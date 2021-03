Gálfi Árpád sem úszta meg büntetés nélkül, hogy Székelyudvarhelyen március 15-én kitűzték a magyar zászlót

Antal Árpád után Gálfi Árpádot, Székelyudvarhely polgármesterét is megbírságolták 5000 lejre, amiért a városban március 15-én kitűzték a magyar zászlót, és nem tűzték mellé a románt is - a hírt maga Gálfi Árpád osztotta meg a Facebookon.



Közzétette: Gálfi Árpád Polgármester – 2021. március 19., péntek

"Úgy látszik, ebben az évben sem úsztuk meg. Ismét megérkezett a prefektúrától a bírság, amiért március 15-én magyar nemzeti jelképekkel díszítettük ki a várost. Számunkra szent a Magyar Szabadság napjának méltó megünneplése, számukra szent az erre kiszabható bírság alkalmazása. Nem tudom, mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy végre a törvényis megértsék, hogy egy nemzet szimbólumai, jelképei, a kokárdák és a három színű szalagok nem azonosak egyország nemzeti zászlóival, amelyekre a törvény hivatkozik. Hagyományőrzés terén jól állunk. Mi hagyományainkhoz híven ünnepelünk, ők hagyományaikhoz híven bírságolnak. Én tudomásul veszem és halkan üzenem minden székelyudvarhelyi városlakónak, amit szoktam, hogy: Hajrá Székelyudvarhely!" - kommentálta a bírságot a polgármester.Közben a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat gyűjtést indított Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármesterét sújtó bírság kifizetésére. A szentgyörgyiek jelképes, egy lejes összeggel járulhatnak hozzá a 10 ezer lejes büntetéshez., a szolgálat vezetője szerint a gyűjtést abból a meggyőződésükből indították, hogy a bírság minden olyan sepsiszentgyörgyit érint, aki méltó módon ünnepelne március 15-én. A jelképes hozzájárulást a szolgálat székhelyén lehet átnyújtani, illetve legkésőbb hétfőtől online is át lehet utalni a mikoimre.ro honlapon. Gálfi Árpád posztja alatt már a székelyudvarhelyi polgárok is felvetették, hogy gyűjtést szerveznek a bírság kifizetésére.Egyébként Gálfi Árpád esetében sem az első eset, hogy a Hargita megyei kormányhivatal illetékese megbünteti a március 15-i zászlótűzés miatt. A hatályos törvény szerint, ha egy másik ország zászlóját kitűzik (az etnikai kisebbségek, amelyek országos szervezettel rendelkeznek, rendezvényeiken használhatják a saját jelképeiket) mellé ki kell tegyék a román zászlót is.