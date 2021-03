Nem akar alábbhagyni a havazás: elsőfokú riasztást adtak ki a hegyvidékre

Elsőfokú (sárga jelzésű) havazási riasztás alatt állnak pénteken az ország hegyvidékei, a többi régióra pedig további rossz időre vonatkozó figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) aktualizálta korábban kiadott tájékoztatásait, és elsőfokú riasztást adott ki havazásra a Keleti-Kárpátok, a Déli-Kárpátok és az Erdélyi-szigethegység vidékére. A riasztás pénteken 11 órától este 8 óráig érvényes. A meteorológusok szerint további jelentős hóréteg rakódik le a már most is vastag hótakaróra.Szintén pénteken 11 és 20 óra között tovább fog havazni a hegyvidék legnagyobb részén és Erdélyben, Moldvában, illetve Olténia és Munténia dombvidékén vegyes csapadékra lehet számítani, de ezeken a területeken is inkább havazni fog. Kis kiterjedésű területeken a csapadék mennyisége elérheti a 15 litert négyzetméterenként.