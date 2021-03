Ellenőrizték a hatóságok az egészségügyi óvintézkedések betartását, számos céget megbüntettek

Rendőrökből, csendőrökből, határőrökből, tűzoltókból, élelmiszer-biztonsági ellenőrökből, fogyasztóvédelmi ellenőrökből, valamint az egészségügyi, a munkaügyi és a szállításügyi minisztérium alkalmazottaiból és helyi hatóságok képviselőiből álló vegyes csoportok ellenőrizték a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megfékezésére irányuló intézkedések tiszteletben tartását vállalatoknál.



A március 12-e és 18-a között lebonyolított akció keretében több mint 32.000 céget ellenőriztek, 37.292 bírságot róttak ki több mint 7 millió lej értékben - közölte a belügyminisztérium az Agerpres hírügynökséggel.Az akcióban a román állami hatóságok több mint 17 ezer alkalmazottja vett részt.A vizsgálatok során többek közt 1400 személyszállító vállalatot és 25.000 éttermet, teraszt, gyorséttermet kontrolláltak.Ugyanebben az időszakban 500.000 személyt is ellenőriztek a hatóságok, és 30.856 bírságot róttak ki 5 millió lej értékben amiatt, hogy a vizsgált személyek nem tartották be az egészségügyi óvintézkedéseket. A legtöbb szankciót, több mint 30 ezret olyan emberekre róttak ki, akik nem viseltek maszkot - közölte a belügyminisztérium.6000 esetben, összesen kétmillió lejre büntettek cégeket, közintézményeket vagy magánszemélyeket amiatt, hogy szabálysértő módon szervezték meg a munkaidőt, a személyszállítást vagy különböző rendezvényeket, vagy nem tartották be az esti kijárási tilalmat.A rendőrök tíz esetben büntetőjogi kivizsgálásba kezdtek 12 személy ellen, a betegségek elleni küzdelem meghiúsításának bűncselekménye miatt.A 0800.800.165 telefonszámra 73 hívás érkezett be, a legtöbb betelefonáló a maszkviselésre vagy a fizikai távolság betartására vonatkozó szabályok megsértésére panaszkodott - tájékoztatott a belügyi tárca.címoldali fotó: Free-Photos képe a Pixabay -en.