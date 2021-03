Szabó Ödön szerint nem az átláthatóságot gátolnák az RMDSZ módosító javaslatai

Az RMDSZ célja a hatályos törvények közötti ellentmondások felszámolása volt azzal a módosító indítvánnyal, amelyet az átláthatósági törvényhez nyújtott be, és amely kapcsán román civil szervezetek azzal vádolták meg a szövetséget, hogy ki akarja vonni magát az átláthatósági jogszabály hatálya alól – jelentette ki a Krónikának csütörtökön Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő.



A nagyváradi képviselő által beterjesztett módosító javaslatok kapcsán a lapnak elmondta: összesen négy jelentősebb témában nyújtottak be módosító javaslatokat a 2001/544-es törvényhez, amely a közérdekű információkhoz való hozzáférést biztosítja, és amelynek a módosítása jelenleg folyamatban van a parlamentben. Mint kifejtette, egy javaslatcsomagról van szó, amely a törvény 11 pontját érinti, és ezek egy részét a módosításokat tárgyaló művelődési bizottság is elfogadta.Ugyanakkor a legvitatottabb módosítás a közhasznúság kérdésére vonatkozik, vagyis, hogy kik esnek a törvény hatálya alá. Az átláthatósági törvényben az áll, hogy a közhasznú, magánjogi intézményekre vonatkozik. (Romániában a magánjogi közhasznúságra vonatkozó címet egy procedúra alapján lehet megkapni, ezt pedig egy 1994-es törvény szabályozza.)"Mi azt mondtuk, hogy az átláthatósági törvényben pontosítani kell, hogy a közhasznúsági státust a közhasznúságot szabályozó törvény alapján értelmezik. Az ugyanakkor nem lehetséges, hogy a közhasznú intézményekre vonatkozó kötelezettségeket mindenkire kiterjesztjük, de a jogokat nem” – szögezte le a képviselő a Krónikának.Kiemelte: a közhasznúsági státus eléréséhez azért szükséges kormányhatározat, mert az a kötelezettségek mellett a jogokkal is jár, például a többi civil szervezethez képest többek között pályázaton kívüli önkormányzati támogatási lehetőségeket is jelentenek.

Szabó elmondta, hogy az RMDSZ nem szeretné, hogy homályos maradjon a törvény, és csak a kötelezettségeket vonatkoztassák az érintett intézményekre, a jogosultságokat viszont nem.

Szabó szerint a másik alternatíva a közhasznúsági törvény módosítása lenne, mivel jelenleg a két jogszabály nincs összhangban egymással.Ezt a módosítást a bizottság nem fogadta el, tehát megmaradt az eredeti megfogalmazás. Ugyanakkor a szöveg a továbbiakban még módosulhat.A tiltakozó román civil szervezetek szerint a módosító indítvány kivonná az RMDSZ-t a törvény hatálya alól, mivel az RMDSZ és egyes kisebbségi szervezetek nem tartoznak azok közé, amelyek kormányhatározattal elnyerték a közhasznú státust - teszi még hozzá a lap.