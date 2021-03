Az RMDSZ Nőszervezete a Munka és Magánélet Közötti Egyensúly Európai Napjának létrehozását kéri

Közös levélben fordult az RMDSZ Nőszervezete és az Európai Néppárt Nőszervezete (EPP Women) az Európai Bizottsághoz, amelyben a Munka és Magánélet Közötti Egyensúly Európai Napjának (European Day for Work-Life Balance) létrehozását kéri.



„Levelünket, az Európai Bizottság elnökéhez és azon európai uniós biztosokhoz intéztük, akik az EU-ban az esélyegyenlőség területén dolgoznak. Jelenleg folyamatban van a tagállamok által

a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló 2019/1158 számú uniós irányelv életbe ültetése,

ezért a legidőszerűbb lenne, ha az Európai Bizottság egy ilyen jellegű európai nap létrehozásával is megerősíti az esélyegyenlőség elérése érdekében tett erőfeszítését, illetve a nők szerepének fontosságát a társadalomban, családban és gazdasági életben”- mondta, az RMDSZ Nőszervezetének elnöke.„A Munka és Magánélet Közötti Egyensúly Európai Napjának létrehozásának javaslata az RMDSZ Nőszervezetétől származik , amelyet az Európai Néppárt 2019-ben az éves Kongresszusán egyöntetűen fogadott el. Az Európai Nap dátumaként szimbolikusan a tavaszi napéjegyenlőséget, március 20-át határoztuk meg, most az Európai Bizottság feladata lesz ezt életbe léptetni.Az RMDSZ Nőszervezetének célja tudatosítani, hogy a munkahely mellett, a családdal töltött minőségi időt biztosítani kell nemcsak a nők, de mindkét szülő számára, ugyanakkor megerősíteni úgy a munkaadóban, mint pedig a munkavállalóban azt, hogy egy egészséges társadalomban a munka mellett a magánélet és családbarát szemléletmód is hangsúlyos szerepet kell kapjon” - tájékoztatott, az RMDSZ Nőszervezetének külügyért felelős alelnöke.