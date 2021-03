Folytatják az oltást az AstraZeneca félretett dózisaival

Az országos oltási kampányt lebonyolító bizottság péntek délután jelentette be: az AstraZeneca ABV2856 szériájából származó oltóanyagok közül 4200 dózist továbbra is használnak a lakosság immunizálására –írja a Biziday.



A román hatóságok az Európai Gyógyszerügynökség csütörtöki döntésére alapozva hozták meg ezt a döntést, mivel azok a vizsgálatok után továbbra is biztonságosnak és hatékonynak titulálták a védőoltást.Az Európai Gyógyszerügynökség bejelentése révén azok az európai országok is folytatják az oltást, ahol ideiglenesen felfüggesztették a vele való immunizálást, így tehát folytatódik Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Franciaországban és Bulgáriaban is.