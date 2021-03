Tizenháromszor hirdették meg az állást, de nem találtak embert a nagyenyedi főépítészi állásra

Tizennegyedszerre hirdeti meg a pályázatot a nagyenyedi polgármesteri hivatal a város főépítészi tisztségének beöltésére, mivel az eddig tizenhárom alkalommal egyetlen pályázó sem kapta meg a szükséges minimális pontszámot.



A hivatal a Facebookon osztotta meg a hirdetést, és itt mondják el, hogy már 13 alkalommal sikertelenül próbáltak embert találni a posztra. Most arra kérik a városlakókat, hogy osszák meg a felhívást, mert ha több emberhez eljut, akkor nagyobb eséllyel sikerül találni.A városi főépítészi pozíció az egyik legfontosabb egy városházán, hiszen a városfejlesztés, a fenntartható fejlesztés és a beruházások is mind-mind áthaladnak a keze alatt. Tehát aki szeretne nagyenyedi főépítész lenni, az március 19. és április 20. között nyújthatja be a pályázatát. Van egy írásbeli vizsga, ha ezen túljut valaki, akkor öt napon belül személyes állásinterjún is részt kell vennie öt napon belül.Természetesen kötelezően szakirányú egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie, és hét éves tapasztalattal is kell rendelkeznie. Nagyenyed Gyulafehérvár és Szászsebes után Fehér megye harmadik legnagyobb városa.