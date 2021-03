Több városban is tüntettek az „egészségügyi diktatúra” ellen

Bár minden korábbinál több koronavírusos beteget ápolnak a Covid-kórházak intenzív terápiás részlegein, több városban, Bukarestben pedig két helyszínen is százak tüntettek szombaton a járványügyi korlátozások, a maszkviselési kötelezettség és az oltások "kötelezővé tétele" ellen.



Bukarestben is utcára vonultak az elégedetlenek. Fotó: Agerpres

A kormányszékház előtti demonstráció egyik szónoka a Románok Egyesüléséért Szövetségből (AUR) kizártfüggetlen szenátor volt, aki technokrata kormányt, előre hozott választásokat követelt, és egyebek mellett az ellen tiltakozott, hogy a diákoknak még a testnevelésórákon is maszkot kell viselniük.A bukaresti Egyetem téren ortodox szentképekkel, "Szabad dákok", "Le az egészségügyi diktatúrával" feliratú táblákkal demonstrált több száz tüntető. A résztvevők többsége egyik helyszínen sem viselte a nyilvános helyeken kötelező védőmaszkot, és nem tartotta be az előírásos távolságot.A korlátozások ellen tüntettek szombaton Galacon, Brassóban és a vesztegzár alá vont Temesváron is. Temesváron egyébként a veszegzár feloldásáról döntöttek a hatóságok szombat este annak ellenére, hogy a járványügyi adatok romlanak.A csendőrség bejelentette, hogy megbírságolja a járványügyi előírások betartását megtagadó résztvevőket és a megmozdulások szervezőit: utóbbiakat azért, mert nem gondoskodtak arról, hogy a demonstrációkon - a járványügyi előírásokat részletező kormányhatározatnak megfelelően - legfeljebb százan legyenek jelen. (MTI)