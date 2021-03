Hideg lesz a következő napokban a meteorológusok szerint

Hideg időre, csapadékra és megerősödő szélre vonatkozó figyelmeztetést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).



A szakemberek szerint vasárnap 23 órától kedd 10 óráig esőre, havas esőre és havazásra kell számítani, főleg az ország déli és délkeleti részén, de helyenként Erdélyben is. A Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban is havazás várható.Hétfőn az ország nagy részén hideg lesz, délen és délkeleten az ilyenkor megszokottnál akár 10 fokkal is alacsonyabb hőmérsékleti értékekre lehet számítani.A meteorológusok szerint a hideg idő március 26-áig, péntekig kitart, addig éjszaka és reggel fagypont alá csökken a hőmérséklet.Kedden és szerdán az ország keleti felében és a hegyekben megélénkül a szél.