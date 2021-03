Csodadoktor gyógyította a koronavírusos betegeket Nagyváradon. Most kihallgatják

Egyéni gyógymódba kezdett a covidos betegeivel, észrevették, feljelentették, és szakmai eljárás indult ellene. Végül Flavia Groșan, a nagyváradi orvos szankció nélkül megúszta a Bihar megyei Orvosi Kamara hétfői ülését. Ügyvéddel érkezett, de az etikai bizottság tagjai kifejtették, hogy ez nem vizsgálat, hanem egyszerű vita a nevezett szakorvos kijelentéseiről.



Flavia Groșan elmondta, a kórházakban alkalmazott orvosi protokoll megöli a betegeket, mivel a nagy mennyiségű oxigén agyi ödémát okoz, és hogy a 80 százalékos véroxigén telítettségű betegek otthon is kezelhetők. A nagyváradi orvos támogatói a kihallgatás ideje alatt az orvosi kamara székhelye előtt tüntettek. Voltak, akik tapsoltak neki, és bekiabálták, hogy helyeslik gyógymódját.Flavia Groșan, a nagyváradi tüdőgyógyász azt állítja, hogy eddig mintegy ezer koronavírusos beteget gyógyított meg saját kezelési módszerével.Azok között, akik tüntettek és hangosan védelmére keltek az orvosnőnek, vannak olyanok is, akik azt állítják, hogy az általa kitalált kezeléssel túlélték a fertőzést. Azonban nagyon sok a vírustagadó is a tüntetők között, olyan emberek, akik vitatják a járvány létét, de olyanok is, akik nem értenek egyet a hatóságok által a betegségek megelőzése érdekében hozott korlátozásokkal.Flavia Groșan meghallgatását a múlt héten tett nyilatkozatai mentén rendelték el, nevezetesen, hogy a kórházakban a kezelési sémák túl szigorúak lennének. Az ügy a szebeni történet nyomán bukkant felszínre, amikor a Szeben megyei kórház két alkalmazottja is megkérdőjelezte a bevette orvosi protokollként alkalmazott kezelést. Az esetet a Transindex részletesen megírta. a Bihar megyei orvos kamara kijelentette, hogy Flavia Groșan "enyhe és mérsékelt eseteket kezelt", és üzenete a betegek számára az, hogy maradjanak otthon, akkor is, ha oxigéntelítettségük csak 80%.Flavia Groșan a kihallgatásán viszont hangsúlyozta, hogy országos szinten adott telefonos konzultációkat, és egyik páciense sem került kórházba. Az állításait azonban megkérdőjelezei az orvosi kamara.Carmen Pantișnyilatkozata szerint több beteget tartanak nyilván, akik az orvosnő magánpraxisából kerültek kórházba koronavírusos fertőzés miatt. Az ügy nem zárult le.