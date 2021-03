Április végén már a háziorvosok is oltani fogják a lakosságot a koronavírus ellen

Ezt maga Valeriu Gheorghiţă, az országos oltási kampányt koordináló bizottság vezetője jelentette be hétfőn - írta meg a G4media.



Mint a katonai orvos elmondta, már felkérték a megyei közegészségügyi igazgatóságokat (DSP), hogy készítsenek listát azokról az orvosokról, akiket be lehet vonni a programba."Úgy gondoljuk, hogy az oltási központokban zajló tevékenység mellett - amelynek kapacitását tovább kell növelni-, április végén megkezdjük az oltást a háziorvosi rendelőkben is" -mondta el Gheorghiţă a Realitatea Plus hétfő esti műsorában, majd hozzátette:

azok a személyek, akiket a háziorvosi rendelőkben oltanak majd, azok nem kell regisztráljanak a hatóságok hivatalos oltási oldalán.

"Gyakorlatilag ez úgy fog lezajlani, hogy minden háziorvos saját maga állítja össze a saját pácienseiről a listát, a prioritási kritériumokat figyelembe véve" - magyarázta Gheorghiţă.A bizottság vezetője ugyanakkor hozzátette: a háziorvosi rendelőkben csak vektor alapú vakcinákkal fognak oltani, mivel például a Pfizer-BioNTech által fejlesztett oltóanyag tárolása nehézségeket okozhat.