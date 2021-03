Legalább 200 bölcsődét építene a kormány az országos helyreállítási alapból

Kedden mutatta be Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter az új bölcsődeépületek látványtervét, amelyeket az országos helyreállítási terv keretében tervez megépíteni a kormány.



"Az RMDSZ számára a családok támogatása prioritás. Bátorítani akarjuk a gyermekvállalást, és segíteni akarjuk a fiatal anyákat abban, hogy visszatérjenek dolgozni a gyermeknevelési szabadság lejárta után. Ehhez új bölcsődékre van szükség, hiszen jelenleg a kisgyermekek 4 százalékának sincs helye a meglévőkben" - mondta a tárca vezetője.Cseke Attila elmondta: három, különböző méretű építmény típust tervez a fejlesztési minisztérium,

ezek épülhetnek fel minden olyan településen, az önkormányzat kérésére, ahol a szükségességük indokolt.

A kisebb, 40-50 gyermek befogadására alkalmas 1000 négyzetméteres épület körül legalább 500 négyzetméternyi szabadtéri játszótér lesz. A nagyobb, 100-110 gyermek számára épülő bölcsőde 1800 négyzetméteres lesz, a kedden bemutatott látványterv pedig a közepes méretű, 60-70 gyermek befogadásra alkalmas bölcsődék kicsinyített mása.Az épületekben játszó- és hálószobák, konyha és mosókonyha, nagyterem, orvosi rendelő és irodák is lesznek. Az épületek úgynevezett NZEB (Nearly Zero-Energy Building) rendszerben épülnek, azaz majdnem nulla az energiafogyasztásuk, jól szigetelő nyílászárókkal, falakkal, padlóval, amelyekben megújuló energiából, a tetőtérre szerelhető napelemekből vagy hőszivattyúkból származó energiát használnak az épület hűtésére és fűtésére.Mint ismeretes, a szaktárca korábban kilátásba helyezte a bölcsődék építését szabályozó, 1997-ben elfogadott, elavult törvényes előírások módosítását."Korszerű törvénykezés mellett fogunk bölcsődéket építeni, megoldjuk azok finanszírozását, és az ott dolgozó személyzet szakképzését is kilátásba helyezte a kormány" - nyilatkozta Cseke Attila, majd hozzátette, az RMDSZ a parlament elé terjesztette és elfogadtatta a fejkvótás bölcsődefinanszírozási tervét.A miniszter azt mondta, "ha jól haladnak a dolgok", akkor jövő évben fel is avathatják már az első bölcsődéket.Az országos helyreállítási tervben legalább kétszáz bölcsőde építése szerepel, ezek összköltségét 370 millió euróra becsülik.