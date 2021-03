Oktatásügyi miniszter: lehetséges, hogy elhalasztjuk a képességvizsgák megszervezését

Sorin Cîmpeanu oktatásügyi miniszter kedden úgy nyilatkozott, hogy fontolóra veszik a nyolcadik osztályosok országos szintű vizsgáinak átütemezését, tekintettel a járvány alakulására.



Ami az érettségit illeti, azzal kapcsolatban még nem kívánnak módosítani az eddig meghatározott időpontokon - közölte a miniszter.A tárca vezetője ugyanakkor elmondta, ő mindenképp ragaszkodik ahhoz, hogy a diákok fizikai jelenléttel tegyék le a vizsgákat,

amelyet biztosan megszerveznek és le fogják zárni a félévet.

Cîmpeanu külön kitért arra is, hogy Bukarestben kedden a fertőzöttségi arány elérte a 6 ezrelékes küszöböt, ekkor pedig kihangsúlyozta: csak azokon a településeken vezetik be az online oktatást, amelyek vesztegzár alá kerültek, a vörös forgatókönyv még nem jelenti automatikusan, hogy be kell zárni az iskolákat.Az oktatási minisztérium eddigi forgatókönyve szerint a képességvizsga június 22-én kezdődne, és július 4-én tennék ki a végleges eredményeket.