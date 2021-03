Április elsejétől azt is megtudhatjuk, hogy az egyes oltásközpontokban milyen vakcina van

Április elsejétől a koronavírus elleni oltási kampány honlapján megjelenik az egyes központokban használt vakcina típusa is - közölte kedden a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke.



hozzátette: ugyancsak áprilistól a platform felbecsüli a várakozási időt, hogy aki várólistára kerül, annak fogalma legyen arról, hogy körülbelül mikor kerül sorra.A kampány vezetője elmondta azt is: április 6-ától kezdve az oltópontokon 60 helyett 90 személyt immunizálnak naponta.Hozzátette: április 13-ától 125 új oltópont nyílik, amelyekben a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett vakcinával oltanak.Az orvos közölte: a koronavírus elleni oltáskampány platformján beüzemeltek egy linket, amelyen jelenteni lehet az esetleges mellékhatásokat.Valeriu Gheorghiţă ismertette, hogy a tervek szerint április végétől a családorvosi rendelőkben is elkezdődik az oltás. Kifejtette: a családorvosok az AstraZeneca és Johnson&Johnson által kifejlesztett vakcinával oltanak majd. A családorvoshoz nem kell iratkozni, a szakember maga dönti el, hogy a hozzá tartozó személyeket milyen sorrendben oltja.A megyei közegészségügyi igazgatóságok március végéig összesítik, hogy hány családorvos hajlandó részt venni a kampányban.Ugyancsak áprilisban beüzemelnek több mobilegységet, amelyek főleg a nagyon fertőzött településeken, illetve az olyan falvakban oltanak, ahol nincs családorvos.Valeriu Gheorghiţă rámutatott, a várólistákra feliratkozott 775.294 személy 35 százaléka 65 év fölötti és krónikus beteg, 8,1 százalékot tesz ki a kulcsfontosságú területen dolgozók aránya, a többi 57 százalék pedig a harmadik kategóriához tartozó, a tömeges oltási kampányban immunizálásra jogosult személy.Az orvos szerint Bukarestben szerepelnek legtöbben a várólistán - 148 776 személy, majd Kolozs - 64.472, Prahova - több mint 34 ezer, Ilfov - több mint 32 ezer, Brassó - több mint 30 ezer és Szeben megye - több mint 27 ezer feliratkozott - következik a sorban.Az oltási kampány vezetője kifejtette: az oltásra előjegyzett több mint 1,237 millió személy közül 730.146-an a Pfizer központokban várnak sorukra (az első adagra - 65.709 várnak), 115.511-en a Moderna központokban (első adag: 86.494 személy), 391.511-en pedig az AstraZeneca központokban (első adag: 111.751 személy) jegyezték magukat elő.Valeriu Gheorghiţă azt is elmondta, hogy miután az Európai Gyógyszerügynökség kedvező álláspontot fogadott el az AstraZeneca oltásával kapcsolatban, az emberek bizalma megnőtt a vakcina iránt, és naponta 9-10 ezer ember erre az oltásra iratkozik fel.Hozzátette: jelenleg országos szinten 6952 szabad hely van a Pfizer-BioNTech, 4232 a Moderna, 12.346 az Astra Zeneca által kifejlesztett oltásra.