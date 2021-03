Oktatási tárca: 3 héttel meghosszabbíthatják a tavaszi vakációt!

Az oktatási miniszter, Sorin Cîmpeanu keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy módosulhat a tanév szerkezete: a tavaszi vakációt 3 héttel meghosszabbíthatják, azaz megtörténhet, hogy április 2-től május 4-ig fog tartani.



Elmondta, hogy olyan döntéseket kell meghozniuk, amelyek a legkevésbé zavarják meg az (oktatási) rendszer működését. Álláspontja szerint ennek értelmében az iskolákat kellene legutoljára bezárni, ezért egy kéréssel fordult a vészhelyzetet szabályozó bizottsághoz, hogy a vonatkozó rendeletben azt a meghatározást, mi szerint be kell zárni az iskolákat, amikor „a fertőzöttségi arány meghaladja a hat ezreléket” arra, hogy „a településen elrendelik a karanténhelyzetet”. Ugyanis – tette hozzá – láthatjuk Bukarest esetében , hogy ez a kettő nem esik egybe, a fertőzöttségi arány túllépet a 6 ezreléken, azaz mindenkinek át kell térnie online oktatásra, pedig nem került vesztegzár alá a főváros.Véleménye szerint az, hogy a próbaérettségin - eddig, azaz hétfőn és kedden - a diákok 80 százaléka részt vett, az egyértelmű jele, hogy a diákok komolyan veszik a vizsgákat, és ezt is figyelembe vették a döntési folyamat során.Sorin Cîmpeanu felhívta a figyelmet, hogy Romániában emelkedőben vannak az Covid-19 megbetegedések esetszámai, amelyek az iskolákban is megjelentek. A legutóbbi hét folyamán 192 diáknál és 115 oktatási alkalmazottnál azonosították a fertőző megbetegedést. Ezért felszólított mindenkit, hogy a lehető legszigorúbban tartsák be a járványügyi szabályokat és rendeleteket.Ezt követően jelentette be, hogy az

Oktatási Minisztérium előirányzott néhány módosítást a tanév szerkezetének megváltoztatására

. E szerint:, és az lenne a lényege, hogy az ünnepi időszakot teljesen lefedje: a római katolikus és az ortodox húsvétot is.

Indoklása szerint erre azért van szükség, mert úgy néz ki, az április kritikus hónap lesz a járvány szempontjából,

ezért igyekeznek az oktatásban a lehetőleg legjobban visszafogni a mozgást.- a miniszter megerősítette, hogy az érettségit továbbra is a vizsgázók fizikai jelenlétével és az eddig ismertetett időpontban tervezik megtartani, hogy megőrizzék az érettségi komolyságát és jelentőségét, azaz június 28 és július 1 között lesznek írásbeli vizsgák.- a pedagógusok kinevezési és véglegesítési vizsgáit sem mozdítanák el az eddig tervezett időpontról.közé.- a középiskolába való felvételiket pedig július 8 utánra tervezik, illetve amennyiben az érettségit sikeresen lebonyolították, nyáron az egyetemi felvételikre is sorra kerülhet.