Ha más városok karantén alá kerültek, Bukarest miért nem?

A főváros prefektusa, Alin Stoica, kedden elmagyarázta, hogy egyelőre miért nem került karantén alá Bukarest, miközben túllépte már a 6 ezredékes fertőzöttségi arányt.



Álláspontja szerint a lakosság védelméért további szigorításokat fognak bevezetni tekintettel a megnövekedett esetszámokre, amely ügyben egyelőre várják az illetékes közegészségügyi szervezet elemzéseit.Amíg ezek az elemzések nem kerülnek feldolgozásra, addig sem cáfolni, sem megerősíteni nem tud sok dolgot, mivel sok a javaslat, amelyeket éppen vitatnak a szakértők, de a prefektus biztos abban, hogy a lehető legjobb és legszükségesebb intézkedések fognak megszületni, és azokat minden további nélkül alkalmazni is fogják – írja a Digi24 Arra a kérdésre, hogy ha más települések meghaladták a 6 ezrelékes fertőzöttségi arány karantént rendeltek el, akkor Bukarestben miért nem, a prefektus elmondta, hogy azért mert más szempontokat is figyelembe kell venni, nem csak a fertőzöttségi arányt. Elmondása szerint Bukarest más helyzetben van, ugyanis az országos gazdaság 25 százalékát itt bonyolítják, másrészt egy nagyvárosi agglomerációt képez a település, így ezeket az aspektusokat is felelősen mérlegelni kell.Arról is beszámolt, hogy az iskolai tanfelügyelőség részéről nem kapott kérést, hogy áttérnének az online oktatásra. Elmondta, a hatályban lévő rendelet értelmében ennek meg kellene történnie, de nem megy ez olyan automatikusan: csak az után térhetnek át az online oktatásra, miután az illetékes oktatási szervezet kérvényezi, s mivel ez elmaradt, nem született döntés az iskolák bezárására vonatkozóan.Mint írtuk, kedden Bukarest után Kolozsvár is túllépte a 6 ezrelékes incidencia-határt, de egyelőre Kolozsváron sem került karantén alá.Nyitókép: Arvid Olson képe a Pixabay -en.