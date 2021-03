Cîţu szerint egyes intézkedések bevezetése és az oltókampány folytatása elegendő lenne a zonális karantén elkerüléséhez

A hatályos járványvédelmi intézkedések maradéktalan alkalmazására szólította fel szerdán a helyi hatóságokat Florin Cîţu. A miniszterelnök szerint a szabályok szigorú betartásával és az oltási kampány folytatásával elejét lehet venni a további korlátozások vagy a zonális karantén bevezetésének.



2021. március 23.

A kormányfő Facebook-bejegyzésben számolt be a polgármesterekkel és megyei tanácselnökökkel folytatott keddi egyeztetésről. Ezen többek között elhangzott, hogy pártállástól függetlenül mindenkinek közös érdeke és célja az emberek egészségének és a gazdaságnak a védelme."Felhívást intéztem a helyi hatóságok képviselőihez, hogy továbbra is tegyenek meg mindent a jelenleg hatályban levő védelmi intézkedések maradéktalan alkalmazása, a koronavírus elleni oltókampány lefolytatása, az emberek megfelelő tájékoztatása érdekében. Ha szigorúan betartjuk a jelenlegi szabályokat - maszkviselés a nyílt köztereken, fizikai távolságtartás, a tömegek kerülése -, és közben folytatódik az oltókampány, el lehet kerülni további korlátozó intézkedések bevezetését vagy a helyi karantént" - fogalmazott a kormányfő.A miniszterelnök szerint a rendőrök és csendőrök szigorúan ellenőrizni fogják a szabályok betartását az utcán, a tömegközlekedési eszközökön, a piacokon, iskolákban, munkahelyen, és büntetéseket rónak ki a szabályszegőkre."Nem engedhető meg, hogy az a maroknyi ember, aki megszegi a szabályokat és törvényeket, veszélybe sodorja a polgárok többségének életét és egészségét" - nyomatékosította.Florin Cîţu hozzátette, ezzel párhuzamosan növelik az oltási kapacitást. A cél az, hogy április közepéig érje el a 100 ezret az egy nap alatt beoltott személyek száma, illetve hogy a mobil oltóközpontok révén a falvakban és a nehezebben megközelíthető térségekben is egyre többen kapják meg a vakcinát.