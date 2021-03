Első házként megszavazta a képviselőház a SIIJ felszámolását

Első házként elfogadta szerdán a képviselőház az igazságszolgáltatásban elkövetett esetleges visszaéléseket kivizsgáló ügyészi osztály (SIIJ) felszámolását előíró tervezetet. A plénum a jogi bizottság által továbbított formában szavazta meg a javaslatot, vagyis azzal az indítvánnyal együtt, miszerint bizonyos, főleg korrupciós bűntettek esetén csak a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) hozzájárulásával lehet vádat emelni a bírák és ügyészek ellen.



A tervezet elfogadását 171 képviselő támogatta, 136-an ellene szavaztak, ketten nem voksoltak.A jogszabályjavaslat többek között előírja, hogy a bírákat és ügyészeket

kizárólag a CSM bírói, illetve ügyészi részlegének hozzájárulásával lehet őrizetbe venni, előzetes letartóztásba vagy házi őrizetbe helyezni.

Bizonyos, főleg korrupciós bűntettek esetén a bírák és ügyészek elleni vádemeléshez is a CSM hozzájárulására van szükség. Tettenérés esetén az ügyészeket és bírákat a törvénynek megfelelően őrizetbe lehet venni, erről azonban haladéktalanul tájékoztatni kell CSM illetékes részlegét - írja elő a tervezet.A szavazást megelőző vitánigazságügyi miniszter rámutatott, "nagy hiba" volt a SIIJ létrehozása, tevékenységi mérlege alapján a román igazságszolgáltatási rendszer szégyenévé vált az ügyosztály, hiszen semmiféle eredményt nem tud felmutatni, sőt: akadályoztatja és késlelteti 6000 ügy kivizsgálását.A tárcavezető szerint a SIIJ létrehozásával az volt a cél, hogy bizonyos korrupciós ügyeket vegyenek ki a korrupcióellenes ügyészség (DNA) kezéből."Ezért fontos lenne, hogy bármilyen megoldást is választanak önök, törvényhozók, nem nyúljon senki a DNA jogköréhez, ez ugyanis azt jelentené, hogy nem bízunk meg az állam egyik jelentős, jó eredményeket elérő intézményében" - nyomatékosította. Stelian Ion ugyanakkor azt szorgalmazta, hogy az alsóház a kormány által előterjesztett formában fogadja el a tervezetet.A Nemzeti Liberális Pártot (PNL) képviselőhangsúlyozta, alakulata támogatja a SIIJ megszüntetését. "Négy év után most sikerül megkoronázni együttes erőfeszítéseinket. (...) Külföldi megfigyelők szerint nem is kellett volna létrehozni ezt az ügyészi részleget, mivel sérti az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét" - fejtette ki.PSD-s képviselő úgy vélte, a PNL és az USR törvényhozói tulajdonképpen nem a SIIJ megszüntetését szeretnék, szerinte itt a bírák és ügyészek függetlensége a tét."Az USR és a PNL azt hiszi, hogy a bírák és az ügyészek függetlenségét a politikum adja meg vagy veszi el, és nem az alkotmány, nem a törvények" - mutatott rá, hozzátéve, az USR és a PNL azért akarja megszüntetni a SIIJ-t, mert egy sor újabb visszaélés következik, amelyekért senkit nem szabad majd felelősségre vonni.Hasonlóképpen érvelt a Románok Egyesítéséért Szövetség (AUR) képviselője,is, aki szerint a SIIJ felszámolásával voltaképpen a DNA politikai fegyverként való felhasználása a tét."Ez valójában arról szól, hogy micsoda a DNA, és kinek a szolgálatában áll. Hallott valaki a DNA-ról, amióta elment(Laura Codruţa Kövesi volt korrupcióellenes főügyész - szerk. megj.)? Semmit nem dolgozik a DNA, és nem is fog, amíg nem szabadul meg a SIIJ-től. Akkor aztán elkezdődik majd a dzsihád az igazságszolgáltatásban. Ez a nagy probléma" - fogalmazott.RMDSZ-es képviselő a vitán rámutatott, az RMDSZ megszavazza a SIIJ felszámolását, hiszen már decemberben bejelentette, hogy támogatja a kezdeményezést. A politikus ugyanakkor cáfolta, hogy a szövetség indítványozta volna azt a módosító javaslatot, amely szerint csak a CSM jóváhagyásával lehet vádat emelni a bírák és ügyészek ellen."Ezt a módosítást nem az RMDSZ javasolta, hanem maga Stelian Ion miniszter" - szögezte le Csoma Botond, hozzátéve, az RMDSZ "nehéz szívvel" fogadta el a módosító javaslatot, amely alkotmányossági aggályokat is felvethet, mivel bűntett függvényében differenciál, azaz csak bizonyos típusú bűncselekmények esetében van szükség a CSM jóváhagyására a vádemeléshez.Stelian Ion miniszter válaszolt is a plénumban Csoma felszólalására. Állítása szerint nem tőle származik a vitatott módosító javaslat, de "sok rossz közül kellett választani", így jutottak végül ehhez a helyzethez. Ugyanakkor hozzátette, csütörtökön elküldi a CSM-nek az igazságügyi törvények módosításairól szóló javaslatcsomagot, és ennek kapcsán megvitatják, hogy melyek lennének a megfelelő garanciák a bírák és ügyészek függetlenségének megőrzésére.A tervezetet első házként tárgyalta a képviselőház, a végleges döntést a szenátusban hozzák meg.