Raed Arafat bejelentette: előre hozzák a kijárási tilalmat

Raed Arafat hivatalosan is megerősítette azokat az korlátozásokat, amelyeket csütörtök folyamán már a sajtóban már megjelentek.



A legfontosabb a részleges kijárási tilalom kezdetének előrehozása. Egy javaslat szerint amennyiben két hétre vetített fertőzöttségi ráta 7,5 ezrelék fölötti, az érintett településeken nem szabad kimenni az utcára már 20 óra után, a hét minden napján. A kereskedelmi egységeknek 18 órakor be kell zárniuk. Ez esetben akkor enyhítenek a korlátozáson, ha 7 ezrelék alá csökken a ráta.Amennyiben a fertőzöttségi ráta 4 és 7,5 ezrelék közötti, az este 8-tól kezdődő tilalom csak pénteken, szombaton és vasárnap lesz érvényes. A kereskedelmi egységeknek az említett napokon 18 órakor kell bezárniuk. A szigorításon akkor enyhítenek, ha a fertőzöttségi ráta 3,5 ezrelék alá csökken.Azokon a településeken, ahol a fertőzöttségi ráta meghaladja a 4 ezreléket, bezárják a fitnesz-termeket is, és csak akkor nyithatnak ki újra, ha 3,5 ezrelék alá esik az arány.Az államtitkár megerősítette, hogy március 26-án és március 27-én a Pészah ünnep miatt az érintetteknek 22 óráig engedélyezett a kijárás. Egy héttel később, április 3-ról 4-re virradó éjszaka 2 óráig engedélyezett a kijárás a katolikus húsvét miatt, hogy a hívek részt tudjanak venni az éjféli misén. Az egy hónnap később esedékes ortodox húsvétról még nem határoztak.A kormányhatározat pénteken jelenik meg, és a településeknek azonnal alkalmazniuk kell a korlátozásokat. Akik 20 óra után szeretnének közterületen tartózkodni, egy nyilatkozatot kell kitölteniük (mint eddig is), amiben megjelölik a tartózkodásuk okát. Azok az okok is változatlanok, hogy milyen okból lehet az utcán tartózkodni.Újságírói kérdésre ugyanakkor kifejtette, hogy egyelőre nem terveznek egyéb korlátozó intézkedéseket, tehát nem tervezik a településünk elhagyásának korlátozását abban az esetben, ha a fertőzöttségi arány 3 ezrelék fölé emelkedik.A kormányülést követő sajtótájékoztatón Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter megerősítette, hogy változik a fertőzöttségi ráta kiszámításának a módszertana, immár nem a legutóbbi 14 nap eseteit, hanem a három nappal korábban lezárult 14 nap eseteit számítják be. Értékelése szerint ez nem eredményez jelentős változásokat, inkább adminisztratív okai vannak az intézkedésnek.Frissítés: Nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik Nagy-Britanniából Romániába utaznak - jelentette be Raed Arafat államtitkár. "Frissült a magas járványügyi kockázatot jelentő országok jegyzéke. (...) Az újdonság az, hogy Nagy-Britannia lekerült erről a listáról, tehát nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik Nagy-Britanniából érkeznek az országba" - mondta Arafat a Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatón.