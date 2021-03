A hozzátartozók bűnügyi kivizsgálást kértek Benedek István, marosvásárhelyi orvosprofesszor halálának ügyében

Benedek István hozzátartozói úgy tartják, hogy az orvosprofesszor tavaly ősszel orvosi mulasztások miatt hunyt el, ezért bűnügyi kivizsgálást kértek - írta meg a Krónika.



A család tagjai - akik többen szintén orvosok - úgy vélik, hogy "több szakértelemmel, nagyobb gyorsasággal és odafigyeléssel kellett volna a Covid–19-betegséggel kórházba utalt orvosprofesszort ellátni".Ennek rendjén bűnügyi feljelentést tettek a Maros megyei sürgősségi kórház illetékesei ellen, de az orvosi kamaránál is az ügy kivizsgálását kérték.A Krónika úgy tudja, hogy Benedek István testvérének,a tulajdonában egy olyan felvétel is van, ami szerint az orvosprofesszort a megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán akarata ellenére ágyhoz kötözték.Az esetről még akkor értesült a család, azonban a felvételt csak azután tették nyilvánossá, hogy a nagyszebeni kórházban is hasonló lekötözős botrányok kerültek napvilágra Mint a Krónika írja, az orvosok először szélütésre gyanakodtak, de mint utólag kiderült, erről szó sem volt. A család ekkor Bukarestbe akarta szállítani az orvosprofesszort, ámbárlebeszélte őket erről, mondván, hogy az utazás nem tesz jót neki."Ettől kezdve sorozatban következtek a kezelési hibák, de ezekről én nem beszélnék, majd az ügyészség dolga lesz kideríteni, hogy az orvosok helyesen vagy tévesen jártak el” – idézi a Krónika Benedek István fiát, aki elmondta: ma sem érti, apját miért kellett lekötözni.A vásárhelyi kórház intenzív terápiás részlegét vezető orvos tagadja a vádakat, állítása szerint csak annyi történt, hogy az infúzió beadása érdekében rögzítették a kezét.Benedek István 2020 szeptember elsején hunyt el. A nyugalmazott orvosprofesszor a Maros megyei sürgősségi kórház hematológiai osztályának volt vezetője, aki 2011-ben az első csontvelő-átültetést végezte Romániában egy felnőtt páciensen, és számos országos orvosi premier köthető nevéhez.