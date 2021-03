Metrósztrájk állította feje tetejére a fővárosi közlekedést

Spontán tiltakozásba kezdett péntek reggel a bukaresti metrót működtető vállalat szakszervezetének (USLM) több tagja. A tüntetők a síneken állva akadályozták meg, hogy elinduljanak a szerelvények.



O acțiune ilegală dă peste cap viața unui întreg oraș



Când interese mafiote sunt amenințate, o mână de oameni se agită... Közzétette: Cătălin Drulă – 2021. március 25., csütörtök

A fővárosi metróvállalat (Metrorex) közleményében azt írja, a szakszervezet képviselői nem hajlanak a párbeszédre. A vállalat több ízben találkozóra hívta őket az éjszaka folyamán is, mivel értésre adták, hogy követeléseik vannak, de nem kaptak választ a megkeresésekre. "Bár a szakszervezeti akciót indokolatlannak véljük, nem kockáztathatjuk az emberek életét" - nyomatékosítják.A spontán tüntetésre egy nappal azután kerül sor, hogy a Metrorex bejelentette, értesítette a metróállomások területén működő üzlethelyiségeket adminisztráló céget, hogy április 2-ától ki kell ürítenie ezeket a helyiségeket. Azzal indokolták a döntést, hogy vészhelyzet esetén ezek veszélyeztetik az utasok biztonságát és az evakuálást, ugyanakkor az árunak sok esetben a helyiségeken kívül való felhalmozása "kedvezőtlen környezetet teremt az utasok számára".Válaszában az USLM leszögezte, a metróállomásokon levő üzletek a törvényi előírások betartásával, valamint a Metrorex jóváhagyásával épültek, és 80 százalékuk a szakszervezet tulajdonában áll.szállításügyi miniszter egy péntek reggeli Facebook-bejegyzésben törvénytelennek nevezi a tiltakozást, amely "feje tetejére állít egy egész várost". A tárcavezető szerint a tüntetés nem az alkalmazottakról szól, az váltotta ki, hogy "egy maréknyi ember meg akar őrizni bizonyos előjogokat és zsíros állásokat, melyek az alvilági szervezetekkel állnak kapcsolatban".Az ügybenminiszterelnök is megszólalt: "a bukaresti metrónál történt munkabeszüntetés törvénytelen, azt egy szociáldemokrata párti (PSD-s) volt képviselő idézte elő, attól való félelmében, hogy elveszíti a tényleges munka nélkül is jól jövedelmező állását". Ezután felkérte a belügyminisztert, lépjen közbe a helyzet rendezése érdekében.A fővárosban naponta mintegy 700 ezer személy közlekedik a metróval.