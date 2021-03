A helyreállítási alap nyújtotta lehetőségeket vizsgálták meg Nagyenyeden is

Nagyenyeden találkozott pénteken Hegedüs Csilla államtitkár Iulia Adriana Oana Badea polgármesterrel, Lőrincz Helga alpolgármesterrel és Szőcs Ildikóval, a Bethlen Gábor Kollégium igazgatójával.



„Nagyenyed okosan használja fel az elérhető forrásokat. Ma a város vezetőivel találkoztam, akikkel a következő időszakban rendelkezésünkre álló pályázati lehetőségekről egyeztettünk, hiszen ezek között számos olyan is van, amelyekre a kisvárosok is pályázhatnak. Nagyenyeden eddig is számos befektetést uniós pénzből valósítottak meg, a város rengeteget fejlődött az utóbbi években, műemlékeket újítottak fel, utakat építettek, és jelenleg is több futó projektjük van bicikliutak, turisztikai útvonalak kialakítására” – mondta el Hegedüs Csilla, az európai alapok minisztériumának államtitkára. Hozzátette, ha az Európai Bizottság jóváhagyja, akkor a helyreállítási alap lehetőséget ad majd arra, hogy Nagyenyedet felvegyék a bor útja, turisztikai-kulturális útvonal helyszínei közé, amely jelentősen növeli majd a térség gazdasági, turisztikai potenciálját.A találkozón a tegnap kiírt pályázatról, az Iskola utáni iskola projektről is szó esett, amelyet az oktatási minisztérium az iskolákkal közösen bonyolít le. Az államtitkár fontosnak tartotta kiemelni, hogy ez a program nem helyettesíti az afterschool programokat, amelyek számos családnak és diáknak könnyítik meg a helyzetét évente, hanem egy olyan kezdeményezés, amely az első félévben nehézségekkel küszködő diákokat kívánja felzárkóztatni, hiszen nagyon sokan voltak, akik a koronavírus-járvány miatt nem tudtak megfelelő körülmények között tanulni, lépést tartani.