Bukarestben nem lesz karantén, de vasárnaptól ezek a szigorított rendelkezések lépnek érvénybe

A bukaresti járványkezelő bizottság szombaton közölte, hogy több intézkedést is megfogalmaztak a Fővárosra vonatkozóan. Az új korlátozó intézkedések vasárnap fognak érvénybe lépni – írja a Digi24.



Jelenleg Bukarestben az utóbbi két hétre vetítve a fertőzöttségi arány 6,88 ezrelék. A meghozott döntések, egyelőre 14 napra érvényesek, és nem bírálhatóak felül, csak amennyiben az incidencia túllépi a 7,5-ös küszöböt, vagy vissza nem zuhan 3,5 ezrelék alá.Az intézkedések értelmében 22 és 5 óra között Bukarestben kijárási tilalom lesz érvényben hétfő és csütörtök között, illetve 20 óra és 5 között pénteken, szombaton, és vasárnap.Ez alól kivételt képez, ha (a) munkáról van szó, (b) halaszthatatlan egészségügyi ellátásról (amelybe beletartozhat sürgősségi esetben a gyógyszervásárlás, és a programtált oltásra jelentkezés), vagy (c) a fővároson való halászhatatlan átutazás, illetve (d) az igazolható gyerek-, beteg- vagy idős gondozás. E mellett értelemszerűen (e) nem minősül a kijárási tilalom megszegésének a vészhelyzet esete, amikor el kell hagyni a lakást, és azonnal tárcsázni kell az 112 sürgősségi számot.Az (a) munkahely esetében a kijárási tilalom alól a megalapozott indokként felmutatható a munkahelyet igazoló dokumentum vagy igazolvány, vagy tartalmazhatja a személyes felelősségvállalást igazoló nyilatkozat. Ilyen előzőleg kitöltött nyilatkozat kötelező módon mindenkinél kell legyen.Ha oltásra kell menniük a fővárosi lakósoknak, akkor kötelesek felmutatni az oltást programáló érvényes dokumentumot.A húsvéti ünnepre való tekintettel vasárnap (március 28-án) megengedett a 20-22 óra közötti időszakban megengedett a vallási ünnepre való látogatás, illetve a Katolikus húsvét miatt április 3. és 4. között megengedett a este 20 és 2 óra közötti szentmise-látogatás.A kereskedelmi egységek 5 és 21 óra között tarthatnak nyitva hétfőtől csütörtökig, viszont pénteken, szombaton és vasárnap csak 5 és 18 óra között fogadhatják a klienseket. Ez alól kivételt képeznek a házhoz-szállító cégek, a benzinkutak és a gyógyszertárak, illetve a 9 főnél nagyobb személyszállító egységek, és a 2,5 tonnás határérték fölötti teherszállító szolgáltatások.Az intézkedések értelmében a zárt térben működő sporttermeket és fitneszklubok működését felfüggesztik.A kereskedelmi központokban – amelyek több kereskedelmi egységgel működnek, azaz a mallokban – biztosítottnak kell lennie az emberek közötti 2 méteres fizikai távolságtartás, illetve az egy személyre eső 7 négyzetméteres szabad tér.A piacok esetében az intézkedések szerint ugyancsak biztosítani kell a 2 méteres fizikai távolság lehetőségét, illetve a piacok nem léphetik át a kapacitásuk 50 százalékát.A helyi érdekeltségű tömegközlekedést bonyolító cég köteles folyamatosan figyelni az utasok létszámát, és el kell kerülje a zsúfoltságot a megállókban és a járműveken – ahol a felszállásnak az első ajtón, a leszállásnak az utolsó ajtón kell megtörténnie.Ami az iskolákat illeti, a 8, 12, és 13 osztályos diákok tantermi oktatásban részesülnek, amely esetében biztosítani kell a vonatkozó egészségügyi előírásokat és intézkedéseket, másrészt tantermi körülmények között megszervezhetőek az országos felmérések, szimulációk és vizsgák. Ezen túlmenően mindenkinek át kell térnie az online oktatásra.Felfüggesztik minden étterem, kávézó, kocsma, stb. működését amely zárt térben működik, beleérve azokat a teraszokat is, amelyek fedettek – attól függetlenül, hogy ez ideiglenes vagy állandó jellegű építmények. Ugyancsak nem működhetnek a hotelekben és motelekben lévő kávézók és éttermek, kizárólag csak a szállóvendégeiket szolgálhatják ki.A szabad térben lévő teraszok a következő feltételek mellett működhetnek: 2 méteres távolság az asztalok között, és egy asztalnál legfeljebb 6 személy tartózkodhat.A bárok, klubok és diszkók, játéktermek működése fel van függesztve, lottó jegyek vásárolhatóak, illetve fogadásokat lehet kötni.Nem működhetnek a mozik, illetve nem szervezhetőek nyilvános előadások, koncertek. Kivételt képeznek a drive-in típusú rendezvények.Öt éves kor felett mindenkinek kötelező a maszkhasználat, amely az orrot és a szájat is el kell takarja.A járványhelyzet alakulásának függvényében további kiegészítő intézkedések foganatosíthatóak, a hatályban létő törvények és rendeletek tiszteletben tartásával. (Digi24).