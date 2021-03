15 éves fiatalt ütlegelt egy futballedző, vizsgálódik a rendőrség

A Máramaros megyei Kapnikbányán egy 56 éves futballedző ütlegelni kezdett egy 15 éves fiatalt, mert a tinédzser egy másik csapatnak szurkolt - írta meg a Libertatea.



A közösségi médiában jelent meg az első hír a gyerekbántalmazásról, majd átvette a sajtó is. A férfinak nem ez az első ilyen esete, állítjakapnikbányai polgármester, aki a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében nem csak leírta, hogy mi történt, hanem fotókat is mellékelt. A városvezető szerint az utóbbi időben több fiatalt is zaklatott vagy bántalmazott az edző.Az incidens egy szombati focimerkőzésen történt, amikor a két fél összeszólalkozott azon, hogy ki melyik futballcsapatnak szurkol.A bántalmazott fiatalember az eset után édesapja kíséretében jelentkezett panasztételre a rendőrségen, ahol iktatták az edző elleni feljelentését.A Máramaros megyei rendőrség közölte megkezdik a nyomozást bántalmazás bűntettének elkövetése miatt.