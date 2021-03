Tánczos Barna másoknak is adna a romániai barna medvékből, de nem kéri senki őket

Románia hibásan döntött úgy 2016-ban, hogy nem avatkozik be a medvepopuláció alakulásába - jelentette ki Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter egy, az AGERPRES hírügynökségnek adott interjúban.





'Románia 2016-ban egy teljességgel elhibázott döntést hozott, amikor úgy döntött, hogy többé egyáltalán nem avatkozik be a medveállomány alakulásába' - jelentette ki Tánczos, aki szerint előre látható volt, hogy ez a hozzáállás egy, a tápláléklánc csúcsán lévő nagytestű ragadozó esetében a populáció lassú, de biztos növekedéséhez fog vezetni.



Arra az újságírói felvetésre, hogy öt évvel ezelőtt már körülbelül 10.800 medve élt Romániában Tánczos akkori adatai szerint, a miniszter elmondta: versenytárgyalást írnak ki a jelenlegi romániai medveállomány felbecsülésére. Erre várhatóan ez év második felében kerül sor.



'A beavatkozás hiánya hatalmas problémákhoz fog vezetni. A tétlenség nem megoldás. Kívülről szemlélni és azt mondani, hogy talán jó lesz, talán nem lesz jó - talán történnek balesetek, talán megjelennek a medvék a sípályákon, talán nem...ez nem megoldás' - szögezte le.



Tánczos úgy vélekedett, a medvéket védeni kell, mint ahogy természetes élőhelyeiket is, de mindenekelőtt az embert kell védeni. 'Nem juthatunk oda, hogy a medvepopuláció fele elhagyja természetes élőhelyét és arra ébredjünk, hogy bent vannak a településeken, az iskolaudvarokon, a dombokon és mezőkön. Lassan itt tartunk' - mondta.



Tánczos Barna arról is beszámolt, hogy eddig 17 ország jelezte írásban: egyetlen medvét sem óhajt átvenni a romániai állományból.



Romániában túlszaporodott a medveállomány, miután 2016-ban a Ciolos-kormány a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a környezetvédelmi minisztérium évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt. A környezetvédelmi tárca megrendelésére 2019 tavaszán készített becslés szerint az országban 6450 és 7200 között lehet a vadon élő medvék száma.



A medvepopuláció megőrzésére vonatkozó 2018-as akcióterv szerint a nagyragadozók 69 ezer négyzetkilométeres romániai élőhelyén ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontból az optimális egyedszám 4000 lenne. Az elmúlt öt évben hét halálos áldozata volt a romániai medvetámadásoknak és 54-en szorultak kórházi kezelésre. Gyakoriak voltak a medvék által okozott közúti balesetek is. (agerpres/MTI)



Fotó forrása: Bear again

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!