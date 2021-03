Frissítés: Románia több városában is tüntettek az új járványügyi óvintézkedések ellen

Több százan tüntettek az utcákon vasárnapról hétfőre virradó éjszaka 24 településen, köztük Aradon, Temesváron, Bukarestben, Galation, Nagyszebenben, Brăilaban, Konstancán és Kolozsváron is, az új járványügyi óvintézkedések ellen.



A korlátozások értelmében ugyanis azokon a településeken, amelyeken a 14 nap során jegyzett új koronavírusos megbetegedések száma ezer lakosra vetítve meghaladja a 4-et, pénteken, szombaton és vasárnap a kijárási tilalom 20 órától lép érvénybe. Az üzletek pedig 18 óráig tarthatnak nyitva. Amennyiben pedig egy településen 7,5 ezrelék fölé nő a fertőzöttségi arány, hétköznapokon is 20 órától érvényes a lakhelyelhagyási tilalom és az üzletek korai zárása.

Frissítés (1): Románia több városában tüntettek

Bukarestben az Egyetem téren gyülekeztek néhány tucatnyian, akik a közösségi oldalakon mozgósították a fővárosiakat. Később nagyobb társaság verődött össze, és felvonultak a város utcáin. A kijárási tilalomra vonatkozó szabályok szigorítása miatt utcára vonultak Galation, Nagyszebenben, Brăilaban és Konstancán is. Kolozsváron valamivel több mint 100 személy demonstrált a főtéren főként a sporttermek bezárását sérelmezték – írja a Kolozsvári Rádió.

Aradon éjfél körül kezdődött a spontán tüntetés, amikor több fiatal gépkocsikkal haladt át az utcákon, hosszasan dudálva.

Hozzájuk számos más aradi lakos is csatlakozott. A több száz embert számláló tömeg a Szabadság-téren gyűlt össze, ahol a kötelező maszkviselés, a kijárási korlátozások éselleni rigmusokat kiabáltak. Egy óra körül több mint 400 személy masírozott Arad központjában, dudáló kocsik által kísérve. A tiltakozó akció körülbelül reggel fél 3-ig tartott, mindvégig jelen voltak az utcákon a rendfenntartó erők. Aradon péntek este volt az első ilyen jellegű tüntetés, amelyen valamivel több mint 50 személy vett részt.

Temesváron szintén utcára vonultak a fiatalok vasárnap éjjel.

Éjfél után több százan gyűltek össze a Győzelem terén, majd végigvonultak a város utcáin, érintve a prefektusi hivatal épületét éspolgármester házát is, akinek lemondását követelték. A rendfenntartó erők itt is kivonultak, a csendőrök néhány személyt igazoltattak, de a megmozdulás incidensek nélkül zajlott le.

Frissítés (2): Tüntethetnek, csak ne szegjék meg a hatályos törvényeket

Tüntethetnek a romániai polgárok, de ne szegjék meg a hatályos törvényeket - jelentette kiminiszterelnök. Hangsúlyozta, az új járványügyi intézkedéseket azért volt kénytelen meghozni a kormány, mert a "kórházak nagyon zsúfoltak"."A kórházak nagyon zsúfoltak, azért hozzuk meg ezeket az intézkedéseket. (...) Megértem az embereket, hogy egy év után belefáradtak ezekbe. Mindannyian belefáradtunk, hiszen egy éve küzdünk a pandémia ellen" - fejtette ki Cîţu a Nemzeti Liberális Párt (PNL) végrehajtó bizottságának ülése előtt, amelyen, a katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU) vezetője is részt vesz.A kormányfő hangsúlyozta, a múlt héten hozott intézkedések a vírus terjedését hivatottak lassítani, és bár Európa-szerte országos szinten rendelnek el hasonló korlátozásokat.

Országszerte 219 büntetést rótt ki eddig a csendőrség az éjszakai tüntetések szervezőire és résztvevőire

Összesen több mint 99 ezer lejnyi a bírságot szabtak ki - közölte a Román Csendőrség.Büntetéseket róttak ki a szervezőkre és a résztvevőkre is, főleg a tiltakozások be nem jelentése, a kijárási tilalom megszegése és a védelmi intézkedések be nem tartása miatt.A 24 település közül hét esetében a megmozdulás résztvevőinek létszáma meghaladta a törvény által előírt százat. A tiltakozásokon részt vevő személyek azonosítása még zajlik - áll a közleményben.