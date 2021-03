Emil Boc is kipróbálná a „barcelonai tesztkoncertet” Kolozsváron

Kolozsvár polgármestere nagyon belelkesedett a barcelonai tesztkoncert hallatán. Emil Boc köztudottan kedveli a fesztiválokat, nem hiába valósulhatott meg Kolozsvár belvárosában az UNTOLD és számtalan más zenei esemény. Hétfőn ennek apropóján meg is szellőztette a sajtóban, hogy "hajlandó" kísérletet végezni a barcelonai tesztkoncert modelljét követve, nyilván csak tudományos kíváncsiságtól vezérelve, pontosabban, hogy megvizsgálja lehet-e ilyen eseményeket biztonságosan megszervezni.



Mint mondta, támogatja a fesztiválokat, figyelmesen végigkövette a barcelonai koncertet is, ami szerinte egész Európa számár próbatétel volt. A polgármester szerint Európában a dolgok nagyon gyorsan fejlődnek, az ilyen fesztiválok megszervezése pedig biztonságos lehet.Boc így vállalná a kockázatot, és ha a hatóság is engedi, Romániában első alkalommal Kolozsváron is kipróbálnák az ilyen bulit, ami utat nyithat a fesztiválok szervezésének, így az UNTOLD-nak is, amely már korábban felvetette annak a lehetőségét, hogy belépőjegyeit oltáshoz vagy negatív teszthez kötné ).Barcelonában 5000 ember csápolt ismét együtt a tesztkoncerten március 27-én a Palau Sant Jordiban, a főváros egyik legnagyobb arénájában. A koncert fő előadója a spanyol Love of Lesbians nevű indiezenekar volt. A közönségnek nem kellett távolságtartási szabályokat betartania, és italt is tudtak venni, persze ezt csak maszkban és tesztelés után tehették meg, de ez talán nem rontotta el annyira a bulit.A helyszínre aznap elvégzett negatív antigén teszteredménnyel lehetett belépni, és FFP2-es maszkot kellett mindenkinek hordania. Az arénát felosztották, mindegyik zónában kevesebb mint 1800 ember tartózkodott. A kísérleti koncert a szervezők szerint segít kidolgozni azokat a szabályokat, amik mentén a járvány alatt hasonló eseményeket lehet majd megtartani. A szervezők egy hasonló, decemberi tesztprojekt sikere után döntöttek úgy, hogy megtartják a koncertet.