Hétfőn első alkalommal vette kezdetét online a tudományos diákköri konferencia

Az Agrártudományi Szekció hétfői rendezvényeivel kezdetét veszi a magyar nyelvű felsőoktatási tehetséggondozás legnagyobb és legrangosabb seregszemléje, a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (35. OTDK).



A fiatal tudósjelöltek számára 16 nagy tudományterületi szekcióban megmérettetési lehetőséget kínáló és 2018-ban Magyar Örökség Díjjal elismert OTDK ez évi programjain több mint 5000 tehetséges hallgató – akik az 1858 intézményi TDK-konferencián szerzett jogosultságok alapján – mutathatja be pályamunkáját szakértő zsűrik előtt.„Az OTDK kiváló lehetőséget kínál a következő tudós nemzedék tagjai közötti párbeszéd, több évtizedes szakmai együttműködés, vagy akár barátság kialakulására is. Így volt ez az elmúlt több mint hatvan évben, és a rendhagyó körülmények ellenére 2021-ben sem lesz másként” – mondta, az OTDT elnöke.A COVID-helyzet miatt az OTDK az idén 70 éves tudományos diákköri mozgalom történetében először online formában zajlik, ami komoly kihívást jelent szervezőknek és résztvevőknek egyaránt. Ezért az Országos Tudományos Diákköri Tanács központi kommunikációs anyagokkal segíti a virtuális térben bemutatkozó tehetségeket abban, hogy jól tudjanak alkalmazkodni a rendhagyó körülményekhez.Emellett a rendező intézményekkel összefogva azt a célt tűzte ki – kihasználva az online rendezést – hogy minél több emberhez eljusson az OTDK, ezért sok szeretettel várják az online előadásokra a fiatal tehetségek születi, nagyszüleit, barátait.A 35. OTDK Biológia Szekciójának rendezési jogát a BBTE nyerte el. A szekció előadásaira 2021. május 3. és 6. között kerül sor.A rendezvény sikeres lebonyolításáról a BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézete a Kolozsvári Magyar Diákszövetséggel és a Sapientia Hungariae Alapítvánnyal karöltve gondoskodik.A szervezők 162 hallgató részvételére számítanak a programon. A résztvevők között határon túli felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók és kiemelkedő eredményeket elért középiskolai tanulók is vannak. A Roska Tamás Tudományos Előadás keretében pedig egy olyan doktorjelölt /fiatal doktor színesíti az előadók palettáját, aki a kutatói életpályán a graduális képzést követő időszak tudományos eredményeinek bemutatásával népszerűsíti a kutatói életpályát.Az eseményhez kapcsolódó friss információ, valamint az előadások, további érdekességek elérhetők az Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Biológia Szekció Facebook- és Instagram-oldalain (otdk_biologia). Az előadások felkerülnek a Biológia Szekció Youtube-csatornájára.