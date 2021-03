Az RMDSZ nem szavazza meg a mezőgazdasági miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt

Nem támogatja az RMDSZ képviselőházi frakciója a mezőgazdasági miniszter ellen, az ellenzék által benyújtott egyszerű indítványt szavazatával, ezt Magyar Lóránd, a Szövetség Szatmár megyei parlamenti képviselője, a mezőgazdasági szakbizottság alelnöke mondta el az egyszerű indítvány parlamenti vitáján hétfőn, március 29-én.



Az RMDSZ álláspontját megfogalmazó Szatmár megyei törvényhozó beszédében rámutatott arra, hogy a jelenlegi egyszerű indítványban a szociáldemokraták által megfogalmazottak kísértetiesen hasonlítanak egy korábban a PNL-USR által benyújtott egyszerű indítvány szövegére, amelyet nem Oros, hanem Daea ellen nyújtottak be. „A mezőgazdasági miniszter menesztése nem jelent megoldást a román mezőgazdaság problémáira, stabilitásra van szükség és hosszútávú stratégiára. Meg kell említenünk, hogy Oros miniszternek igenis vannak megvalósításai, hiszen legalább 6 mezőgazdasági programot indított el, továbbá a 2000 eurós de minimis, azaz csekély összegű támogatás esetében is kiterjesztette a kedvezményezettek körét, így nemcsak a paradicsomtermesztők, hanem a paprika-, uborka-, káposzta- vagy padlizsántermesztők is támogatásban részesülhetnek” – fogalmazott Magyar Lóránd, az RMDSZ képviselője, a képviselőház mezőgazdasági szakbizottságnak alelnöke.A Szatmár megyei mezőgazdasági szakpolitikus emlékeztetett arra is, hogy az afrikai sertéspestis terjedése ellen hozott diszkrimináló intézkedéseket az RMDSZ közbenjárására megállította a jelenlegi miniszter, azonban további intézkedésekre van szükség, olyanokra, amelyek kártérítik azokat a gazdákat, akik a sertéspestis terjedése miatt veszteséget szenvedtek.„Az RMDSZ nem támogatja a mezőgazdasági miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt. Meggyőződésünk, hogy a romániai mezőgazdaság csak akkor tud fejlődni és kilábalni ebből a krízisállapotból, amennyiben konkrét és hosszútávú stratégiák mentén hozunk döntéseket” – zárta beszédét a Szatmár megyei parlamenti képviselő.