Magyarellenes és xenofób szlogenek hangzottak el a korlátozások elleni tüntetéseken

Ahogy az ország számos városában, úgy Pitești-en is tüntettek a koronavírus visszaszorítása érdekében hozott új korlátozó intézkedések miatt.



A helyi sajtó szerint azonban, miután az eredetileg száz fős tömeg ötszörösére duzzadt, magyarellenes szlogenek hangzottak el.

a „Nyissák ki stadionokat", „Le a kormánnyal!" és „Szabadságot"

kiáltásokból xenofób és magyarellenes skandálás lett. Olyan uszítások, amelyeket a bukaresti Dinamo meccseken lehet hallani, legalábbis, ami

„Kifelé a magyarokkal az országból"

szólamot illeti, hisz nemcsak a magyarokat szidták, a palesztin származásúot sem kímélték, aki az Országos Sürgősségi Igazgatóság (DSU) vezetője. Az ő esetében azt kiabálták:

„Arafat, ne feledd, ez nem a te hazád!”.

A lap egyébként szóvá tette azt is, hogy a városban magyarok is élnek, így szerintük meglepő volt, hogy a magyar-ellenes hangok is megjelenhettek. Hogy ez mégis megtörtént, azzal magyarázta az Argesul online, hogy pár nappal ezelőtt a magyar és a román focicsapat megmérkőzött egymással , a viszonylag szoros meccset követően a románok 2-1-re megverték a magyar csapatot, akik ezzel búcsúznak az U21-es Európa-bajnokságtól.A meccs után a román csapat kapitánya, a középpályás(az olasz Pisa csapat játékosa) egy közösségi oldalon közzétett üzenetben panaszkodott, hogy a magyar játékosok a mérkőzés során a románokat „cigányoknak" nevezték.A Magyar Labdarúgó Szövetség egyelőre nem reagált a vádakra, ami igen csak dühíthette a pitești-i tüntetők egy részét. Mivel a pitești-ek nagy foci rajongók, a lap szerint a szombati meccs inspirálhatta a magyar-ellenes skandálást is. Ez viszont a lap szerint inkább az oka és nem a felmentése lehet azoknak, akik ezt tették.Az alapvetően kormányellenes demonstrációkon sok helyen az AUR megmozdulásain korábban is rendszeresen jelen lévő futballszurkolók voltak a hangadók. Az országban több helyen hasonló szólamok jelentek meg Raed Arafattal kapcsolatban, néhol a belügyi államtitkár lemondását követelve. Temesváron a város német polgármesterének ablaka alatt azt kiabálták, hogy

„Ne feledd, Herr Fritz, Temesvár nem Auschwitz”