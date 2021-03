Már ősztől elindulhat Sepsiszentgyörgyön az egyetemi szintű edző- és képzőművészképzés

Ha sikerül megszerezni a szükséges jóváhagyásokat, már ősztől elindulhat Sepsiszentgyörgyön az egyetemi szintű sport- és edzőtudományok, valamint a szobrászat és festészet szak - jelentette ki Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora.



Sepsiszentgyörgyön hozzák létre a magyar állami támogatással működő egyetem negyedik karát, amelyik a - jelenleg kihelyezett tagozatként működő - agrármérnöki és erdőmérnöki szakok mellett a sport és képzőművészeti szakokat is magába foglalja. A rektor szerint a testnevelési szak akkreditációs dossziéját már ezen a héten benyújtják a román felsőoktatás minőségét ellenőrző állami hatóságnak (ARACIS). A szak oktatói állományának mintegy negyven százalékát helyi erőkből biztosítanák, és egy partneri szerződés alapján a budapesti Testnevelési Egyetem adná a tanárok többségét az indulás időszakában.Közlése szerint a képzőművészképzés a tervek szerint a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett tagozataként indulhat el, de a magyarországi tanintézettel kötött szerződésbe már most beleírták, hogy mihelyt Sepsiszentgyörgyön is sikerül teljesíteni az oktatói állományra vonatkozó törvényi feltételeket, a szakot átveszi a Sapientia tudományegyetem.református püspök szerint a magyar kormány elkülönítette az erre a célra szánt 20 millió euró (7,26 milliárd forint) körüli összeget. Megjegyezte: az egyetemi campusban a megszokott oktatási infrastruktúra mellett uszoda, sportcsarnok és egyetemi kollégium is épül.