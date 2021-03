Autonómiáról, az RMDSZ kormányzati prioritásairól, a parlamentbe jutott szélsőjobbos AUR-ról, és Magyarország erdélyi gazdasági befektetéseiről is kérdezték a G4Media újságírói Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét.





Közelebb vinni a döntést a helyi közösségekhez



Az autonómia szó felbosszantja a románokat, és elemeznünk kell, hol hibázott a romániai magyar kisebbség ennek a terminusnak a használatával - többek között erről is beszélt Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke a G4Media.ro-nak adott hosszú videóinterjúban. Az autonómia harminc éve szerepel az RMDSZ programjában, és azóta nem is tűnt el - mutatott rá. Ugyanakkor "(...) ha nincs egy dialógus románok és magyarok között, akkor biztosan nem lehetséges ezen túllépni. Én szubszidiaritásról beszélek és az állam reformjáról. Mit jelent a szubszidiaritás? Minél közelebb vinni a döntést a helyi közösségekhez. Ez a dolog érvényes az összes helyi közösségre. Románia egy nagyon komplikált ország, történelmi régiókkal, kisrégiókkal, más-más identitással Moldvától Dobrudzsáig, a Bánságtól Olténiáig, beleértve a Székelyföldet is és nemcsak, tehát ebből a szempontból számításba kell venni ezeket a jellegzetességeket. És azt, ahol kisebbségek élnek jelentős számban, a decentralizáción, szubszidiaritáson, nyelvi kompetenciákon túl. Sok állam van az EU-ban, ahol már léteznek a formulák a többség és etnikai kisebbségek közti viszonyra" - hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett arra, az RMDSZ több tervezetet is előkészített ebben a témában az évek során.



Az autonómia soha nem jelent elszakadást, nem egy kísérlet a román állam egységének megdöntésére, annak területi integritásának megbontására - szögezte le. "Kollégáim, én és azok, akik utánunk fognak jönni az RMDSZ-ben, soha nem javasoltunk mást, mint egy szubszidiaritást, a szubszidiaritás alkalmazását, ennek az elvnek a - mondjuk úgy - eléggé hangsúlyos alkalmazását. De nem mást. Soha nem mondtuk, hogy másvalamire volna szükség" - tette hozzá.



Arra a kérdésre, hogy a 2018-ban a két kisebb romániai magyar párttal, az EMNP-vel és az MPP-vel aláírt dokumentum - amely szerint az autonómia kivívása a három romániai magyar párt közös, elsődleges politikai célja - érvényes-e még, a miniszterelnök-helyettes elmondta, a dokumentum aláírói közül senki nem vonta vissza az aláírását, ám "nem lehet megcsinálni valamit a többség ellenében".



Ismét terítékre kerül a téma?



Arra a kérdésre, hogy az RMDSZ most kormányon lévén elő fogja-e venni ismét az autonómia témáját, azt válaszolta, hogy a következő periódusban más prioritások vannak, "azután meglátjuk, mit kezdünk ezekkel a projektekkel, hogyan érvelünk, és milyen partnereket találunk ahhoz, hogy gyakorlatba ültessük a szubszidiaritás elvét. Ez nagyon fontos nekem: ki dönt azokról a problémákról, amelyek nagyon közelről érintik a közösségeket? A közösség dönt, vagy a központ? A központ, amelynek nagyon sok esetben - most már Önök is tudják, és én is tudom - fogalma sincs arról, mi a helyzet terepen" - nyilatkozta a G4media.ro-nak Kelemen.



Azt is elmondta, jelenleg nincs a kormánykalícióban napirenden az adminisztratív-területi reform témája. Egy ilyen reformot vagy az alkotmányban jelenleg szereplő község-város-megye szerkezetre alapozva lehet ezt megtenni, vagy alkotmányt kellene módosítani, ám ez utóbbira nincs jelenleg parlamenti többség. A hivatalokban lehetővé tett kisebbségi nyelvhasználat esetében a jelenleg érvényes 20%-os küszöb csökkentése európai ajánlás, az RMDSZ 10%-ot javasolt, ami nem ment át, de talán ki lehet a kettő közötti értékben egyezni, ám még ez a téma sem került napirendre a koalícióban - mondta.



Az RMDSZ kormányzati prioritásai között az adminisztratív reform, a decentralizáció, a környezetvédelem terén az illegális fakitermelés visszaszorítása, a Romsilva és a vízügyi igazgatóság reformja, az országos sportstratégia kidolgozása év végéig, majd utána az új sporttörvény elfogadása szerepel - derül ki az interjúból.





Szélsőséges megnyilvánulások, kisebbésellenesség



Az AUR kisebbségellenes diskurzusáról Kelemen kifejtette, hogy valójában minden pártban előfordul hasonló diskurzus, és ez nem változott; Maia Morgenstern és a Zsidó Színház esete is arra figyelmeztet, szükséges, hogy minden koalíciós párt és a PSD is a maga részéről eldöntse, hogy szükséges meghúzni egy vörös vonalat, amit soha nem szabad átlépni és a kisebbségek ellen uszítani.



"Az AUR egy ugródeszka, ahol összegyűlnek a szélsőséges nézeteket valló emberek. Nem szabad minimalizálnunk ezt a veszélyt, főleg nem egy ilyen periódusban. Még 2019-ben a washingtoni külügyminisztérium egyik küldöttével beszélgetve, aki magánlátogatáson volt Romániában, mondtam azt, hogy be fognak jutni a parlamentbe. Mert láttam, hogy az Úzvölgyében kik a szervezők, hogyan vannak megszervezve és milyen irányba mennek a dolgok. Sokan nem hittek nekem" - idézte fel.



Gazdasági kérdések, magyarországi programok Erdélyben



Romániának újjáépítésre van a legnagyobb szüksége, amivel a munkahelyeket megtartjuk és növeljük a foglalkoztatást, funkcionális gazdaságra, nagyinfrastruktúrára, de nemcsak közutakra: a konstancai kikötő és a vasút is nagyon fontos - vélte Kelemen. Romániának szerinte az utóbbi száz évben talán még soha nem volt ekkora esélye mindezt elérni, hiszen úgymond három költségvetés áll rendelkezésére: az országos költségvetés, az európai uniós kohéziós alap és a Országos Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv (PNRR).



4-5-6 év alatt hatalmas eredményt lehetne elárni, és ha olyan infrastruktúrát építünk ki, amely vonzza a befektetőket, akkor funkcionális gazdaságunk lesz, és hosszú távon nyerünk - vélte.



A Szövetségi elnököt Magyarország erdélyi gazdasági programjáról is kérdezték. Kelemen azt mondta: úgy tudja, nem indultak el új gazdasági programok, csak a régieket folytatják, amelyek már régebb megkezdődtek. Az új gazdasági programok indításáról a két ország illetékesei tárgyalni fognak - mondta. Ugyanakkor rámutatott, befektetni egy másik - szomszédos - országban nem azt jelenti, hogy pénzt vonnak ki onnan, hanem hogy pénzt hoznak oda: adókat fizetnek, hozzájárulnak a nemzetgazdasághoz, munkahelyeket hoznak létre stb.



Ahhoz hasonlította ezeket a gazdasági programokat, amit Németország indított, még a kilencvenes években, és amelyek szintén nem az egész országban futottak, hanem csak bizonyos területeken. Egy ország sem olyan gazdag, hogy egy másik ország teljes területén befektessen, ugyanakkor a magyarországi befektetések nemcsak a Székelyföldet érintik, hanem más régiókat is, és nemcsak magyarok kaptak tmogatást, hanem románok és svábok is - nyilatkozta. A román külügy ezzel kapcsolatos ellenvetéseire vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy meg van győződve arról, hogy megegyezik a két fél.



Az interjú részlete elolvasható ezen a linken, illetve megtekinthető a cikkbe beágyazott videón.







