Április 6-ától 12 új helyszínen fognak oltani Modernával

Április 6-ától további 12 oltópontot helyeznek üzembe a Moderna által kifejlesztett vakcinával történő immunizálásra - közölte kedden Valeriu Gheorghiţă, a lakosság beoltásáért felelős országos bizottság elnöke.



Ezáltal legalább napi ezerrel nőhet a Moderna vakcinájával beoltott személyek száma.Április 13-ától a Pfizer-BioNTech oltóanyagának felhasználására is megnyitnak további 144 oltópontot - tette hozzá a katonaorvos a kormánypalotában tartott sajtótájékoztatóján.Növelik a beoltás ritmusát is, a tervek szerint április 10-étől egy oltóponton 12 óra alatt már nem 60, hanem 90 személy immunizálására lesz lehetőség. Ezzel a már várólistán lévő emberek várakozási ideje is lerövidül, áprilisban pedig a mobil oltóközpontok is üzemképessé válnak - mondta még Valeriu Gheorghiţă.