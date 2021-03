Voiculescu: elfogadhatatlan, hogy a tüntetők erőszakosan léptek fel az orvosokkal és a kórházi személyzettel szemben

Túl messzire jutott az orvosokkal és a kórházi személyzettel szembeni erőszak és agresszivitás - jelentette ki egy keddi sajtótájékoztatón az egészségügyi miniszter.



Vlad Voiculescu rámutatott, megérti a korlátozások ellen tüntetőket, azt azonban elfogadhatatlannak tartja, hogy az emberek erőszakosan, agresszíven lépjenek fel az orvosokkal, a kórházak személyzetével szemben, ezen a téren "túl messzire mentek" - véli.Meglátása szerint az, ami néhány kórháznál történt a keddre virradó éjszaka, "még háborús időkben is elfogadhatatlan"."Senki nem érhet hozzá az orvosokhoz, az ápolókhoz, az asszisztensekhez. Azok, akik a kórházak elé vonultak az éjszaka Bákóban, Galacon és más helyeken, nagyot tévedtek. Ezekben a kórházakban embertársaikat kezelik, az intenzív osztályokon az életükért küzdenek a betegek, és sok esetben a kórházak udvarán ott vannak a hozzátartozóik, jó hírekre várva. Ők semmiképpen sem akarják azt látni, hogy azokat, akiknek arra kellene koncentrálniuk, hogy segítsék, megmentsék szeretteiket, olyan vádakkal illetik, amelyeknek semmi közük sincs a valósághoz" - fogalmazott a miniszter.Voiculescu arra reagált, hogy tegnap este Bákóban és Brassóban a korlátozások ellen tüntetők ostrom alá vették a Covid-kórházak udvarait - írja a Hotnews A miniszter még arról is beszélt, a Romániában elfogadott megszorító intézkedések nem szigorúbbak a más országokban alkalmazottaknál, ellenkezőleg, talán valamivel enyhébbek is. Keddi sajtóértekezletén azt mondta: ezt a körülményt is figyelembe kellene venni, amikor azt mondjuk, hogy "olyan országot akarunk, mint kint", és hozzátette: a megszorító intézkedésekre feltétlenül szükség van, mert "még nem találták fel azt a csodaszert", amitől a járvány "egy csapásra eltűnik".A tárcavezető meggyőződését fejezte ki, hogy az egyetlen megoldás a védőoltás."Az egyetlen esélyünk az oltás, és időt kell szakítanunk az oltásra (...). Mindannyiunknak védenünk kell magunkat" - mondta Voiculescu.Bejelentette, hogy a következő időszakban 200 hellyel növelik a Covid-betegeket ellátó intenzív terápiás helyek számát, amely így 1600 lesz. Jelenleg az egész országban telítődve vannak a koronavírusos betegeknek fenntartott ATI-s helyek. Ugyanakkor nem lehet gyorsan, egyik napról a másikra növelni a helyek számát, mert az a biztonsági normák megszegésével járna, ráadásul még az ezeket üzemeltető személyzet bővítésére is szükség volna.A kórházakban jelentkező koronavírusos betegek egy részét már nem tudják fogadni a kórházak, mert nincs hely, és a sürgősségeken látják el őket; már 10 napja ebben a helyzetben van az ország - mutatott rá a miniszter.