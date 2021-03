Kelemen elítélte a rasszista rigmusokat kántáló tüntetőket

Tiszteletben tartjuk a gyülekezési szabadságot, a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát, viszont elfogadhatatlan a napokban tapasztalt erőszak az utcán és a közösségi médiában, a rasszista rigmusok vagy az antiszemita indíttatásból megfogalmazott halálos fenyegetés - jelentette ki kedden az RMDSZ szövetségi elnöke.



Kelemen Hunor szerint a mostani vírushelyzet sokunkban szül kilátástalanságot.'Dühösek vagyunk, hiszen mindannyian vissza akarjuk kapni a szabadságot, amit egy éve megcsonkított a járvány, a napi esetek száma is nő, amely előrevetíti, hogy ennek a nehéz időszaknak még korántsem tartunk a végénél' - írta keddi Facebook-bejegyzésében Kelemen, hozzátéve: 'érthető a kilátástalanság és érthető a düh is, ami viszont nem elfogadható, az az agresszió'.Véleménye szerint a szóbeli agresszió maga után vonja a fizikait.'Ott, ahol szóbeli agresszió van, előbb-utóbb megjelenik a fizikai agresszió, a bántalmazás is. Egyik sem lehet a fegyverünk a járvány leküzdésében, márpedig le fogjuk küzdeni a járványt, és egyáltalán nem mindegy, hogy egyénenként és társadalomként lesz-e miért szégyenkeznünk. Most a legfontosabb, hogy egymást segítsük, és ne egymást bántsuk. Én erre kérek mindenkit!' - írta a miniszterelnök-helyettes.