Határozatban ítéli el a képviselőház a Maia Morgenstern ellen megfogalmazott fenyegetéseket

Parlamenti határozatot fogadott el a képviselőház március 31-én ülésező plénuma, amelyben elítéli a Maia Morgenstern ellen megfogalmazott fenyegetésekethttps://itthon.transindex.ro/?hir=63594&az_aur_neveben_kapott_halalos_fenyegetest_maia_morgenstern__a_rendorseg_nyomoz, továbbá kiáll a zsidó színház mellett.



A plénumi vitában az RMDSZ álláspontját, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője ismertette. Mint tolmácsolta, az RMDSZ elítéli és elhatárolódik a gyűlöletbeszédtől, és szolidaritását fejezi ki Maia Morgensternnel, miután az Állami Zsidó Színház vezetője antiszemita indíttatású, halálos fenyegetést kapott. Az állami intézményeknek kötelességük mindent megtenni azért, hogy az ilyen esetek ne forduljanak többé elő. Csak úgy tudunk hatékonyan fellépni az antiszemitizmus ellen, ha a társadalom minden szintjén tudatosítjuk, hogy ezeknek a megnyilvánulásoknak nincs helyük, ezt pedig neveléssel érhetjük el.Csoma beszédében felhívta a figyelmet arra is, hogy a kommunizmust követően, de manapság is többször előfordul, hogy a magyar közösség az erőszakos megnyilvánulások célkeresztjébe kerül, sokszor ezt a gyűlöletet politikai indíttatásból is éltetik a magyar közösség irányába. „Reméljük, hogy ezek a jelenségek nem ismétlődnek meg, teljes támogatásunkról biztosítjuk a zsidó közösséget, az RMDSZ képviselőházi csoportja megszavazza a parlamenti-határozatot”.