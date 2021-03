Cîţu: én értem, hogy viszolygunk a korlátozásoktól, de sajnos ezek szükségesek

Florin Cîțu miniszterelnök a szerdai kormányülés végén sajtótájékoztatón adott magyarázatot a járványügyi intézkedések szigorításaival kapcsolatos döntések mivoltjáról, ugyanakkor kifejtette: ezekre a korlátozásokra szükség van, ráadásul Romániában vannak a legkevésbé szigorú intézkedések más EU-s országokhoz viszonyítva.



A kormányfő elmagyarázta, hogy milyen szempontok szerint hoztak döntéseket korábban:"Mi több mutatót vettünk figyelembe, ezek az intenzív terápiára szoruló betegek számai, és az elhalálozási számok voltak. Sajnos február végén emelkedni kezdett az új fertőzöttek száma, egyre többen kerültek az ATI-s osztályokba, többen haltak meg és egyre többen hívták a segélyhívó számokat. Ennek tekintetében kezdtük meg a tárgyalásokat a prefektusokkal és más helyi vezetőkkel, hogy megoldást találjunk a problémára" - mondta Cîțu.Mi nem akartuk teljesen lezárni a gazdaságot, tehát minden településre külön vonatkoznak az intézkedések. A másik célunk az volt, hogy úgy a katolikusok, mint az ortodoxok templomban ünnepelhessék a húsvéti ünnepeket. Aztán találkoztam számos szakemberrel is, hogy megértsük, ez a harmadik hullám mitől másabb, mint a korábbiak. Ezek az emberek elmondták, hogy most az intenzívre kerülő betegek sokkal rosszabb állapotban vannak, mint tavaly, mivel sokan otthon próbálják meg kezelni magukat és utolsó percen értesítik a háziorvost, valamint a hatóságokat. Most azon dolgozunk, hogy országszerte 1600 ATI-s ágyunk legyen, de azt azért hangsúlyoznám, hogy az egészségügy rendszerünk több mint 30 éve nem fejlődik rendesen, egyik napról a másikra nem tudunk csodát tenni" - folytatta."Az intézkedésekre tehát szükség van, hogy lelassítsuk a vírus terjedését, ugyanakkor fel kell pörgetni az oltási kampány menetét is" - tette hozzá."Mindezek után látni fogják, hogy változni fognak a dolgok" - közölte a miniszterelnök, aki nyilatkozatával lényegében a nagy országos felháborodásra és tiltakozássorozatra reagált. A kolozsvári tüntetésről készült videónkat ITT lehet megnézni.