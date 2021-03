Gheorghiţă: arra számítunk, hogy a következő két hónapban engedélyezik a 12 éven felüli gyermekek beoltását

A Pfizer korábban hivatalosan is megerősítette, hogy az oltóanyaguk 100%-os védelmet jelent a 12 és 15 év közötti korosztály számára. Ennek tekintetében az oltásért felelős országos bizottság vezetője elmondta, reményeik szerint az elkövetkezendő két hónapban Romániában is engedélyezik a 12 évesnél idősebb gyermekek beoltását - írja a Digi24.



A katonaorvos a sajtónak arról nyilatkozott, hogy a gyermekeknek szánt dózis megegyezik majd a felnőtteknek szánt dózissal, a mellékhatsok pedig azok, amikről a gyógyszergyártó már korábban is beszámolt. Az esetek 80%-ban csak az oltás helyén érezhető fájdalom mutatkozott - nyilatkozta"Nagyon jó hírek érkeztek a Pfizer vakcina hatékonyságáról, ami a 16 éven aluliakat illeti. Mi arra számítunk, hogy a következő két hónapban úgy az Amerikai Gyógyszerügynökség (FDA), mint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezni fogja az oltóanyagot, így hamar piacra lehet hozni azokat. Nagy valószínűséggel idén már a harmadik negyedévében megkezdhetjük a gyermekek oltását, ami egy extra esélyt adna, hogy korlátozzuk a fertőzés terjedését" - közölte az orvos.A Pfizer-BioNTech gyógyszergyártó is arra hivatkozott, hogy reményeik szerint a vakcinákat még a következő tanév előtt elkezdhetik beadni az érintett korosztálynak, ugyanakkor azt is elmondták, hogy már folynak a kísérletek a 6-11 éves gyermekek számára szánt készítményekkel.