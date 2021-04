Nem viccel a hatóság: 15 000 lejre büntették George Simiont és Diana Șoșoacăt

Fejenként 15 000 lejes bírságot kapott a hétfő esti erőszakos tüntetés szervezésében való részvételért az AUR két társelnöke George Simion és Claudiu Târziu, illetve a kegyvesztett Diana Șoșoacă szenátor.



Az AUR elnökök és Șoșoacă azzal vívta ki magának ezt a méretes büntetést, hogy erőszakos tiltakozásokat szerveztek hétfő este a fővárosban, de országszerte több helyen - írja a G4Media. A képviselők tüntetésein az mellett, hogy rongálás történt és 12 csendőr megsérült , több mint 100 emberrel zajlottak.Az AUR eredetileg tagadta, hogy ők szervezték volna a tüntetéseket, mondván, hogy csak támogatói voltak, viszont napvilágra került a párt belső levelezése és a politikusok kommunikációja sem arról tanúskodik, hogy ne járultak volna hozzá a szervezéshez.A hétfői tüntetésen több ezer ember gyűlt össze mind a fővárosban, mind az ország nagyobb városaiban, demonstrálva a kormány által a Covid-19 világjárvány korlátozására bevezetett korlátozó intézkedések ellen. Pitești-ben a tömeg idegengyűlölő szlogeneket skandált a magyarok és a palesztin származású Raed Arafat Országos Sürgősségi Igazgatóság (DSU) vezetője ellen. Bacăuban "tolvajokat" és "merénylőket" skandáltak a kórház épülete előtt. Temesváron a város német polgármesterének ablaka alatt azt kiabálták, hogy „Ne feledd, Herr Fritz, Temesvár nem Auschwitz”.Az emberek már negyedik napja tüntetnek országszerte a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedések ellen a kormány épülete előtt: kormányellenes jelszavakat skandálva, román zászlókat lengetve, sokan vuvuzelákat fújva.Szerda késő este is több százan gyűltek össze többek között a főváros Egyetem terén, ahonnan átvonultak a Victoriei térre. A tüntetők többsége most sem viselt védőmaszkot, és nem tartotta be a fizikai távolságot.