Máramarosban a járványt a tesztek számának csökkentésével „szorítják vissza”?

Máramaros megye "megoldotta" a COVID-esetek magas előfordulásának problémáját: ha kevesebbet tesztelnek, kevés lesz az esetszám is – gondolták.



A fertőzöttségi szint ugyanis nagyban függ attól, hogy adott helyen hány tesztet végeznek el, amit már anekorvos-szenátor is szóvá tett , de a kormányt Temesvár és Kolozsvár polgármestere is bírálta ezért, és változtatást kért, hisz állításuk szerint, amíg ők rendesen tesztelnek és piros besorolás alá kerülnek, addig máshol ügyeskedéssel kerülik el a karanténnal jövő további szigorításokat.Máramaros megye tehát kis számú teszttel próbálja távol tartani a jelentősebb korlátozásokat, a helyi politikum pedig úgy állítja be, mintha a siker reális lenne.Máramaros korábban Románia második legmagasabb fertőzési rátájával rendelkező megyéje volt (Temes után), viszont, a megyei egészségügyi igazgatóság vezetője váratlanul azt nyilatkozta a Libertateanak, hogy a fertőzöttségi szint az elkövetkezendő napokban le fog csökkenni, mert vannak olyan települések, amelyek karantén alatt állnak. Így akár, állítása szerint, a felére, 2,5-re csökkenhet az esetek száma. Láss csodát, a DSP igazgatójának kijelentései valóra váltak. Március 30-án az ezer lakosra jutó új esetek előfordulása elérte az 1,75-et, még a vártnál is alacsonyabb volt.A gond csak az, hogy mostanra odáig jutottak, hogy a megye 478 659 lakosához képestmár volt olyan nap, amikor mindössze 49 tesztet dolgoztak fel, ebből viszont érdekes módon 36 személy fertőzöttnek is bizonyult.Március 26-án 303 tesztet végeztek Máramarosban, ebből 54 új COVID-esetet fedeztek fel. Ugyanezen a napon a máramarosi prefektúra hivatalos adatai szerint a világjárvány kezdete óta 817 halálesetet regisztráltak a megyében.Március 27-én a tesztek száma 208-ra esett vissza, ebből 47 pozitív volt. De a halálos áldozatok száma 10-zel volt több, mint az előző nap. A tesztek száma tovább csökkent március 28-án: 112 teszt és 47 fertőzött volt ekkor.Március 29-én a hivatalosan elvégzett 49 teszt közül 36 bizonyult fertőzöttnek. (Feltehetően a hétvégi tesztelési pangás miatt.)A tesztek száma március 30-án 189-re nőtt, a pozitívak száma elérte a 68-at.Március 16. és március 30. között a Máramaros megyében újonnan bejelentett halálesetek száma elérte a 21-et, 817-ről 831-re nőtt. ( g4media