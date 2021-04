Miniszterek Csíkszeredában: 170 millió lej a Hargita megyei sürgősségi kórháznak

Intervencionális kardiológiai központot létesítenek Csíkszeredában Magyarország kormánya támogatásával, a Mens Sana Alapítvány, valamint az RMDSZ közreműködésével. A megyei kórházban idén az egyik legnagyobb munkálat a neurológiai osztály felújítása lesz – hangzott el az RMDSZ-es miniszterekkel tartott csíkszeredai sajtótájékoztatón csütörtökön este.



Az RMDSZ az idei költségvetés kidolgozásakor több olyan prioritást határozott meg, amely elsősorban a magyarlakta települések egészségügyi intézményeit is támogatja. Mindezek fényében április 1-én sajtótájékoztatón ismertették a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fejlesztési terveit, nagyobb beruházásait a Hunguest Hotel Fenyő gyűléstermében.A sajtótájékoztatón részt vettminiszterelnök-helyettes,környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter,fejlesztési és közigazgatási miniszter,kórházmenedzser, valamint, Hargita Megye Tanácsának elnöke."Az idénre előirányzott kormányzati támogatásból eszközöket vásárolunk, felújítunk és további beruházásokat készítünk elő. Így például nagy értékű sebészeti eszköztárakat fogunk vásárolni, hidraulikus betegszállító eszközöket, hordozható Doppler ekográfot, ágytálmosó berendezéseket. Folytatjuk a sterilizáló felújítását, tűzjelző berendezést szerelünk a pszichiátriára, és további munkálatokat végzünk a tűzvédelmi engedély megszerzéséért. Idén az egyik legnagyobb munkálat a neurológiai osztály felújítása lesz. Folytatódnak az új műtőblokk munkálatai, az új épületszárny megvalósítása érdekében pedig terveket, megvalósíthatósági tanulmányt rendelünk" – fejtette ki, a megyei kórház menedzsere.Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes a századik kormányon töltött naphoz közeledve elmondta, kihívásokkal teli napok előtt állunk, tekintve, hogy a járvány harmadik hulláma elérte az országot, amely még nagyobb nyomás alá helyezheti az egészségügyi rendszert. "Amikor ebben a nehéz időszakban kormányra léptünk, azt a célt fogalmaztuk meg, hogy az emberek életminőségén javítsunk, és nagyobb biztonságot teremtsünk" – mondta el az RMDSZ elnöke, hozzátéve, a nehéz körülmények között kellett elfogadni a költségvetést, amelyben három forrás is rendelkezésre áll: az országos források, az EU-s kohéziós alapok, valamint az EU újjáépítési alapja.Mint azt Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter kifejtette, három nagy beruházás van a Hargita megyei sürgősségi kórháznál: a sürgősségi osztály bővítése, a tüdőgyógyászati és fertőző betegek számára egy új épület létesítése, valamint a járóbeteg-rendelő modernizálása. A fejlesztési minisztérium ezeket a beruházásokat megközelítőleg 170 millió lejjel támogatja."Az elmúlt három évben a megyei kórház közel 200 millió lejt kapott fejlesztésre az RMDSZ-nek köszönhetően. Ugyanakkor a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztériumban a megyei hulladékgazdálkodási rendszert is támogatjuk" – tette hozzá Tánczos Barna miniszter.