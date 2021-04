Gazdasági miniszter: épp annak lehetőségét vitatjuk, hogy tesztelés után lehessen járni mozikba és éttermekbe

Claudiu Năsui gazdasági miniszter a Digi24-nek adott interjút, ekkor pedig elmondta: jelenleg olyan megoldásokat vitatnak, amelyek révén lehetővé tennék, hogy gyorstesztek elvégzése esetén a lakosság látogathatja majd a kulturális intézményeket, illetve az éttermeket.



"A tesztelés is lehet megoldás. Ez egy olyan változat, amelyet figyelembe veszek, sőt, egyáltalán nem zárom ki ennek lehetőségét, jelenleg is épp arról folynak a tárgyalások, hogy miként lehet bevezetni"- mondta a miniszter.Az újságírók azt is megkérdezték tőle, hogy miként látja az éttermek mihamarabbi nyitására vonatkozó megoldásokat.Năsui ekkor annyit mondott, hogy gazdasági miniszterként ő a gazdaság mihamarabbi megnyitását reméli, de a közegészségügyi normák betartása mellett. Mint közölte, minden nap tárgyalásokat folytatnak a járványügyi szakértőkkel, hogy miként lehet a lehető legbiztonságosabb módon újra indítani a HoReCát.„De most épp a harmadik hullám kellős közepén vagyunk, a kormány prioritása, hogy ezen túllegyünk. A második prioritás az oltási kampány, a járvány mihamarabbi leküzdése, a gazdaság tartós újraindításának az egyetlen lehetősége is ettől függ" – közölte a tárca vezetője.