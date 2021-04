Miért is nem működik a SMURD repülője, amikor éppen a legnagyobb szükség lenne rá?

A Raed Arafat által alapított SMURD Alapítvány még 2012-ben vásárolt egy kisrepülőgépet 757 ezer euróért, hogy a legsúlyosabb és legsürgősebb esetekben tudjanak segítséget biztosítani több szituációban is: egyes betegek egy más kórházba való átszállításakor, szervek szállítása céljából, vagy – most újabban – a nagyon súlyos koronavírus-fertőzöttek esetében is.



Csakhogy

ez az adományokból vásárolt repülőgép szinte sosem üzemképes

. A igen részletes összefoglalóban írja le , hogy például 2020-ban a pandémia kezdetétől fogva legalább 8 hónapon keresztül egyetlen alkalommal sem lehetett használni, pedig igény lett volna rá.Mindannyian emlékszünk arra, hogy a romániai koronavírus-járványhoz köthető legnagyobb tragédia november 14-én este történt a Piatra Neamț-i kórházban, ahol tűz ütött ki az intenzív terápiás osztályon. A tűzben 10 ember meghalt, többen megsebesültek.Valószínűleg még több áldozata lett volna a tragédiának, ha saját életét kockáztatva nem lép közbe Cătălin Denciu orvos, aki az intubált betegeket saját élete kockáztatásával mentette ki a lángok közül.Az akció következtében az orvos testének legalább 75 százaléka súlyosan megégett. Denciut ekkor nagyon gyorsan a bukaresti Floreasca kórházba, majd onnan egy brüsszeli kórházba kellett szállítani. Nos

a SMURD repülőgépére épp az ilyen helyzetekben lett volna szükség, ám ekkor a gép javítás alatt volt, ezért katonai repülőt vettek igénybe a súlyos égési sérüléseket szenvedett orvosnak a belgiumi Astrid királyné kórházba való szállítására

Nos ahhoz, hogy katonai repülővel szállítsanak valakit, azt csak a legfelsőbb döntéshozók rendelhetik el. Márpedig nagyon sok páciensnek nem adatik meg ez a magasrangú figyelem.

A SMURD repülőgépe a hivatalos jelentések szerint tehát május 22 – december 28. között karbantartás alatt állt, 2020-ban összesen 7 órát repült

, többnyire ellenőrzések és oktatás céljából.

A javítások költsége

A karbantartásért az Arpiem Aviation SRL és a Civil Repülési Főiskola által létrehozott szövetséggel írtak alá szerződést, 4,01 millió lej, azaz körülbelül 1 millió dollár értékben.A szerződés szerint a karbantartás a következőkből állt:-speciális ellenőrzések a karbantartási kézikönyv szerint;-a motor alapvető ellenőrzési szolgáltatásai-a jobb és bal motor teljes felújítása;-a rezgéscsillapítók cseréje mindkét oldalon;-egyebek.

Aztán 2021-ben is betegeskedett...

Mindezen vizsgálatok után a gépnek már működőképesnek kellett volna lennie. Csakhogy egy hónappal a javítások befejezése után január 28-án ismét befuccsolt a rendszer, amikor épp szintén egy súlyos beteget szállítottak volna Brüsszelbe. A pilóták Temesváron hajtottak végre kényszerleszállást, miután technikai gondokat észleltek, ezt követően pedig a vizsgálat során megállapították, hogy a gép nem tud tovább repülni. Ezt a beteget is egy katonai repülő vette át, a SMURD gépe pedig két hétig tartó javítást igényelt.2021-ben eddig összesen 91 órát repült, ebből 44 óra volt a betegek szállítása és a koronavírus elleni vakcinák szállítása, további 47 óra oktatás céljából.

A SMURD gépének háttere nem épp tiszta: a SMURD Alapítvány gyakorlatilag 757 ezer eurót fizetett 2012-ben egy olyan kis repülőgépért (Piper PA-42 Cheyenne III ), amelyet 1981-ben az Egyesült Államokban gyártottak.

A gép addig egy homályos linzi székhelyű osztrák céghez, a Red Air-hez tartozott. Az eladás előtt a tulajdonos nagyon gyorsan nagy sebességű légi mentő járművé változtatta. A Szabad Európa által megszerzett információk szerint egy ilyen repülőgép piaci ára körülbelül 500 ezer euró.A vásárlást eszközlő alapítvány vezetője Raed Arafat. A civil szervezet rendszeresen adománygyűjtő akciókat szervez, és a 2 százalékos adó felajánlását is mindig a lakosság figyelmébe ajánlja. A Szabad Európa által megszerzett adatok szerinta repülőgép beszerzésének és üzemeltetésének költségvetésére 1 008 255 euró költségvetést irányoztak elő. A könyvelési adatok szerint ezt a következőképpen költötték el:- 757 300 euró, a SMURD repülőgép vásárlási értéke, amely magában foglalja a repülőgépet a meglévő erőforrásokkal, egy sorfejlesztési munkálatot, 2 orvosi hordágyat, a repülőgép feliratát stb.- 55 400 euró a Repülési Hatóság technikusainak képzésére, a repülőgép alapvető karbantartásának biztosítása érdekében;- 22 965 euró a technikai szervízkészlet megvásárlására;- 6350 euró, a légi jármű biztosítására;- 97 000 euró a SMURD pilótacsapat akkreditációjához szükséges képzési tanfolyamra az ilyen típusú repülőgéppel valórepüléshez;- 57 040 euró, a repülés során szükséges intenzív ellátást igénylő páciensek számára orvosi felszerelés;- 12 200 euró, meghibásodott alkatrészek javítása a pilóták kiképzési ideje alatt.

A pénz és a gép útvonala

A Piper PA-42 Cheyenne III 2013 júliusában került bemutatásra a nyilvánosság előtt. Az is elhangzott, hogy az adományozók jövedelemadójának 2 százalékának befizetéséből vásárolták.

"Az USA-ban gyártott Piper PA-42 Cheyenne III repülőgépet használt repülőgépként vásárolták, 5500 repülési órával. Ezt követően a gépet a romániai meglévő előírásoknak megfelelően, az intenzív orvosi terápiás kezelés biztosítása érdekében, a betegek megmentésére szolgáló humanitárius küldetések végrehajtása céljából ellátták a szükséges új orvosi felszereléssel" - állt az alapítvány közleményében.

Amint az osztrák kereskedelmi nyilvántartásból kitűnik az eladó osztrák vállalatnak egyedüli részvényese egy romániai kft. A Fly Level SRL-ről van szó, amelyet Silviu Prigoană alapított 2003-ban

, és akkoriban-nak hívták. Ezenkívül az LKS Gmbh kapcsolattartási száma megegyezik egy linzi pizzéria számával. Ezt követően az Indian Media nevet változtatott,lett, és ekkor került át Prigoana fiának, Honorius Prigoanănak a tulajdonába. Ez az a pillanat, amikor a társaság tevékenységének tárgya a légi közlekedés lesz.

Honorius Prigoană azonban 2009-ben eladta a részesedését, rögtön miután egy Fly Level repülőgép lezuhant. A dokumentumok alapján a céget a Prigoană család pilótája, a brăilai Nicu Berla birtokolja