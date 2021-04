A legfelsőbb bíróság érvénytelenítette az SZNT külügyi megbízottját kitiltó iratot

A romániai legfelsőbb bíróság jogerősen érvénytelenítette azt az iratot, amellyel 2018 március 9-én három évre kitiltották Romániából Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottját.



A szerdán kimondott jogerős ítélet kivonatát a legfelsőbb bíróság közölte honlapján. A bíróság részlegesen érvénytelenítette a Bukaresti Táblabíróság - Dabis Attila számára kedvezőtlen - 2019 május 13-i ítéletét, elrendelte a határrendészet által kiállított kitiltási határozat érvénytelenítését, és azt is hogy a román hatóság fizessen ki 2000 lej (150 ezer forint) perköltséget Dabis Attilának.A legfelsőbb bíróság az egyéb vonatkozásokban helyben hagyta a korábbi ítéletet. Dabis Attila az MTI-nek elmondta: kártérítést is igényelt kitiltása miatt a román államtól. Ezt a kérését azonban a legfelsőbb bíróság figyelmen kívül hagyta.Az SZNT külügyi megbízottja a román hatóságok megfontolt lépésének tartotta, hogy bő három héttel az után született az ítélet, hogy kitiltása lejárt. Megjegyezte: a kezdettől fogva tetten érhető volt a kitiltása mögötti politikai motiváció.- nyilatkozta.Az SZNT pénteki közleményében azt a következtetést vonta le, hogy még reménytelennek látszó helyzetekben is érdemes, jogorvoslatért folyamodni a bírósághoz, ha közösségi ügyről, illetve alapvető jogok védelméről van szó. Azt is tanulságként vonta le, hogy egy jogsértő intézkedés sem akadályozhatja meg az SZNT-t abban, hogy a megváltozott körülmények között is folytassa jogszerű érdekérvényesítő tevékenységét.A román határrendészek 2018. március 9-én az Ártánd-Bors határátkelőhelyen akadályozták meg Dabis Attila Romániába való belépését. Az SZNT magyar állampolgárságú külügyi megbízottja Marosvásárhelyre utazott volna a Székely szabadság napja alkalmából szervezett másnapi autonómiatüntetésre.A román határrendészet később azt közölte vele, hogy olyan cselekedetek következtében járt el, amelyek veszélyeztetik Románia nemzetbiztonságát. Azt is megjegyezte: ezek a cselekedetekDabis Attilal együtt támadta meg az Európai Unió luxembourgi bíróságán az Európai Bizottságnak azt a 2013-as határozatát, amelyben elutasította a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés bejegyzését. A pert - melybe Románia az EB oldalán avatkozott be - Dabis és Izsák 2019 márciusában megnyerte. A 2019 májusában indított aláírásgyűjtés során sikerült teljesíteni a megszabott feltételeket, így az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell majd a nemzeti régiók kérdésével. (MTI)